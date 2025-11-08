به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدعلی نجفی» مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، در گفت‌وگویی، با تشریح ویژگی‌ها و دستاوردهای تازه طرح استانی «آلاء ۲» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دوره نسبت به سال گذشته، افزایش چشمگیر نقش مساجد در فرآیند اجرا و آموزش طرح است.

به گفته وی، در اجرای «آلاء ۲»، مساجد به‌عنوان پایگاه‌های اصلی جذب و آموزش نوجوانان نقش محوری یافته‌اند؛ به‌طوری‌که بخشی از ثبت‌نام‌ها به همت ائمه جماعات انجام شده و از روزهای آینده، دوره‌های آموزشی طرح در مساجد سراسر استان آغاز خواهد شد. همچنین بخشی از آزمون‌های کتبی مرحله نخست نیز در همین اماکن مذهبی برگزار می‌شود که بیانگر پیوند عمیق‌تر این طرح با شبکه مردمی و دینی جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ماهیت تربیتی و فرهنگی طرح «آلاء» بیان کرد: طرح «آلاء» نه‌تنها مسابقه‌ای قرآنی بلکه فرایندی آموزشی، تربیتی و هویتی برای نوجوانان است. در این دوره، محتوای مسابقات بر اساس آیات قرآن کریم با محوریت مقاومت و سبک زندگی قرآنی طراحی شده و از نظر فرم اجرایی نیز با روحیه نشاط، پویایی و رقابت‌پذیری نسل نوجوان انطباق دارد.

حجت الاسلام نجفی با بیان اینکه قالب گروهی و رقابتی مسابقات موجب ایجاد شور و انگیزه در میان دانش‌آموزان می‌شود گفت : مسابقات قرآنی زمینه‌ای فراهم می‌کند تا شرکت‌کنندگان در کنار یادگیری مفاهیم قرآنی، مهارت‌های تعامل، هم‌فکری و کار گروهی را نیز بیاموزند.

وی با تأکید بر اینکه طرح آلاء محدود به مرحله مسابقه نیست، افزود: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این برنامه، جریان داشتن آموزش در بطن مسابقه است. ‌

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان خاطر نشان کرد: در طرح قرآنی آلاء ابتدا آموزش‌های مقدماتی ویژه مربیان برگزار می‌شود و پس از پایان این مرحله، دوره‌های نیمه‌تخصصی و تخصصی برای مربیان منتخب برنامه‌ریزی شده است تا بتوانند در زمینه تدبر در قرآن و آموزش مؤثر مفاهیم قرآنی به نوجوانان، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی با بیان اینکه نگاه ما این است که اگر قرار باشد پایگاه‌های قرآنی محلات در بستر مساجد شکل گیرد، باید محور اصلی آن مربیان قرآنی توانمند باشند، گفت: به همین منظور، آموزش‌های تکمیلی و مهارتی برای مربیان طراحی شده تا آنان بتوانند نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه پایگاه‌های قرآنی را تأمین کنند و در آینده، جریان تربیتی مداومی در مساجد شکل گیرد.

حجت الاسلام نجفی با اشاره به محتوای آموزشی طرح آلاء تصریح کرد: یکی از نقاط قوت آلاء ۲، درگیر کردن نوجوانان با مفاهیم واقعی و کاربردی قرآن است. این طرح تلاش دارد تا شرکت‌کنندگان مفاهیم قرآنی را از محدوده کلاس و کتاب خارج کرده و در زندگی روزمره خود تجربه کنند. به گفته وی، محتوای آموزشی به گونه‌ای تدوین شده که نوجوان بتواند نمونه‌های عینی آیات را در رفتار، تصمیم‌گیری و روابط اجتماعی خود بیابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه محتوای برنامه‌ها برای طرح «زندگی با آیه‌ها» است، اضافه کرد: هدف از این نامگذاری، تأکید بر پیوند عمیق قرآن با زندگی روزمره است؛ یعنی قرآن باید در متن زیست مردم جاری شود و مفاهیم آن در رفتار فردی و اجتماعی بازتاب یابد.

وی با ابراز امیدواری از روند اجرای طرح در گیلان اضافه کرد: امیدواریم با تداوم برنامه‌های این‌چنینی و با محوریت مساجد، شاهد گسترش فرهنگ قرآنی در میان نسل نوجوان و شکوفایی پایگاه‌های قرآنی در محلات استان باشیم.

حجت الاسلام نجفی همچنین یادآور شد: اداره‌کل تبلیغات اسلامی گیلان با همکاری ائمه جماعات، مربیان و فعالان فرهنگی در تلاش است تا با اجرای دقیق و هدفمند طرح آلاء ۲، حرکتی منسجم و مردمی در مسیر تربیت قرآنی نسل جدید شکل گیرد و قرآن به‌عنوان نقشه راه زندگی، بیش از پیش در جامعه جاری شود.

