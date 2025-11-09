مسجد تاریخی پواتیه فرانسه به قیمت ۱۳۸ هزار یورو فروخته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد شهر پواتیه فرانسه که با قدمتی شصت‌ساله سال‌ها میزبان نمازگزاران و مسلمانان محلی بود، روز پنجشنبه ۶ نوامبر از طریق مزایده آنلاین به فروش رسید و خریدار آن با پرداخت ۱۳۸ هزار یورو مشخص شد.

این خانه که در تقاطع خیابان گویوم-لو-تروبادور و نزدیک باغ گیاه‌شناسی پواتیه واقع شده، سال‌ها میزبان فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی مسلمانان این شهر بوده است. انجمن مذهبی که در آن مستقر بود، این مکان را در پایان سال ۲۰۲۴ تخلیه کرده بود.

پیشتر جامعۀ اسلامی پواتیه از این اقدام به شدت گلایه‌مند بودند و فروش این مکان عبادی را زخمی بر پیکر یک جامعه توصیف کردند.

گفته می‌شود شهرداری پواتیه پس از یک تلاش ناموفق برای رسیدن به توافق با جامعه مسلمانان برای ادامه فعالیت مسجد، تصمیم به فروش ساختمان گرفت. دلیل دیگر این تصمیم، حجم بالای تعمیرات مورد نیاز و ضعیف بودن کارایی انرژی ساختمان که هزینه‌های نگهداری آن را افزایش می‌داد، عنوان شده است.

