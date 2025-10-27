خشم مسلمانان پواتیه فرانسه از فروش مسجد تاریخی شهر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ در پی تصمیم شهرداری شهر پواتیه فرانسه برای فروش مسجد قدیمی این شهر در مزایده، جامعۀ مسلمانان فرانسه واکنش تندی نشان داده و این اقدام را «زخمی بر پیکر یک جامعه» توصیف کردند. این مسجد، واقع در خیابان «گیوم دو تروبادور»، نزدیک به شصت سال محل عبادت و گردهمایی مسلمانان شهر بوده و نقش مهمی در تاریخ محلی و هویت فرهنگی آنان داشته است.
ادریس لعادنی، رئیس تشکل مردمی و خمیزی جتاو، هماهنگکنندۀ منطقهای مجمع محلات پوآتیه، در بیانیهای مشترک نوشتند که این مکان برای نسلهایی از مسلمانان نماد خاطره و همبستگی است و واگذاری آن در سکوت و بیتوجهی عمومی، اقدامی بیاحترامانه و دردناک به شمار میرود.
آنان تأکید کردند که شهرداری میتوانست با تبدیل این مکان به «مرکز یاد و فرهنگهای اسلامی» ضمن حفظ ارزش نمادین آن، به تقویت گفتوگو و همزیستی میان شهروندان کمک کند؛ مشابه مراکزی که در شهرهایی چون پاریس با موفقیت، فعالیت دارند.
ادریس لعادنی و خمیزی جتاو، در بیانیهای مشترک، از مسئولان محلی خواستند تا از این تصمیم بازگردند و یادآور شدند که مسلمانان نیز همانند دیگر شهروندان، حق دارند در حیات اجتماعی و فرهنگی شهر جایگاهی برابر و محترم داشته باشند.
..........
پایان پیام
نظر شما