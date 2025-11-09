به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد فرهنگی امامت با همکاری کانون فرهنگی بصائر و به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت خاتم الأنبیاء صلی الله علیه و آله، نشست علمی «تاریخ تدوین میراث نبوی» را برگزار می‌کند.

در این نشست که از کتاب «گزارش اهل بیت علیهم السلام از تقابل در مدیریت میراث نبوی» رونمایی می‌شود، آیت الله نجم الدین طبسی،حجة الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمدکاظم طباطبایی و دکتر عبدالعلی موحدی مؤلف کتاب، به بیان دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

نشست «تاریخ تدوین میراث نبوی» روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در قم، بنیاد فرهنگی امامت برگزار می‌شود و حضور عموم آقایان و بانوان بلامانع است.

