رونمایی از کتاب «تقابل در مدیریت میراث نبوی»؛ تحلیل ابزارهای حاکمیت برای حذف مرجعیت اهل بیت(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «تاریخ تدوین میراث نبوی» امروز سه‌شنبه (۱۴۰۴/۰۸/۲۰) با همکاری بنیاد فرهنگی امامت و کانون فرهنگی بصائر در قم برگزار گردید. در این مراسم که آیت‌الله سید علی حسینی میلانی و آیت‌الله نجم الدین طبسی نیز حضور داشتند، کتاب «گزارش اهل بیت علیهم السلام از تقابل در مدیریت میراث نبوی» تألیف دکتر عبدالعلی موحدی رونمایی شد. سخنرانان در این نشست به بررسی ریشه‌ها و پیامدهای تقابل تاریخی بر سر میراث نبوی پرداختند.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر عبدالعلی موحدی، مؤلف کتاب، راهبرد پیامبر اکرم(ص) برای استمرار هدایت الهی را ارجاع به «ثقلین» (کتاب خدا و عترت) دانست و افزود: پس از رحلت، دو مدیریت عمده در مسیر جامعه شکل گرفت: «مدیریت حاکمیت جامعه» و «مدیریت خاندان عترت». وی تاکید کرد که این تقابل با هدف رد و به حاشیه کشاندن مرجعیت علمی و سیاسی اهل بیت(ع) صورت گرفت تا ارکان تسلط و حاکمیت ایشان استوار گردد.

راهبرد حذف مرجعیت علمی اهل بیت(ع)

مؤلف کتاب «تقابل در مدیریت میراث نبوی» خاطرنشان کرد: جریان حاکمیت با سنگر گرفتن پشت کتاب خدا، مانع مکتوب شدن وصیت پیامبر(ص) شد. در مقابل، امیرالمؤمنین(ع) با جمع‌آوری مصحف خود که علاوه بر متن، حاوی شرح توضیحات، تأویل‌ها، شأن نزول‌ها و علوم قرآنی بود، در صدد ارائه منسجم «ثقلین» برآمد. اما این مصحف نیز توسط حاکمیت رد شد و مقبول نیفتاد.

دکتر موحدی در تبیین تدبیر خاندان نبوی اظهار داشت: اهل بیت(ع) در مقابل منع کتابت، علوم کامل نبوی را به نقل شفاهی تبدیل کردند و از همان ابتدا بر کتابت و مکتوب کردن آن برای اصحاب و شاگردان تأکید ورزیدند تا این اتصال و سرچشمه علوم الهی باقی بماند.

منع تدوین؛ سلب مقام تشریع از سنت نبوی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم طباطبایی در این نشست، جریان منع تدوین حدیث را از مباحثی دانست که ریشه در نقدهای مستشرقان بر میراث اهل سنت دارد. وی بیان داشت: میراث شیعه از مشکلات گسست سه‌نسلی و منع تدوین مصون است؛ زیرا اولاً، میراثی درون‌خانوادگی بود و ثانیاً، تدوین عمده آن در دوره آزادی نقل حدیث توسط امام باقر و امام صادق(ع) صورت گرفت.

وی با رد توجیهات واهی منع تدوین، هدف اصلی آن را عمیق‌تر از صرف کتمان فضائل اهل بیت(ع) دانست و گفت: خلیفه دوم در احکام غیرقرآنی، تاکید می‌کرد که «این وحی نیست که نتوانیم در آن کم یا زیاد کنیم» و با اقداماتی چون ممنوعیت «متعتان»، عملاً حق تشریع را برای خود قائل شد. طباطبایی نتیجه گرفت: هدف از منع شدید سنت، از جمله آتش زدن مکتوبات حدیثی، آن بود که سنت نبوی را از حیث قانون‌گذاری ساقط کنند و این تفکر را نهادینه سازند که سنت نبوی ناکافی و نیازمند تکمیل توسط حاکم است.

میراث رسول‌الله(ص) خوب تا نشد

در پایان، آیت‌الله نجم الدین طبسی بر قصور در امانت‌داری میراث رسول‌الله(ص) (شامل سنت، اهل بیت(ع) و قرآن) تاکید داشت و با اشاره به اینکه مادر سادات مورد ستم قرار گرفت، برای ظالمین به صدیقه طاهره(س) درخواست لعن کرد.

