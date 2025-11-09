https://fa.abna24.com/xjSdP۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۸ کد مطلب 1748457 اخبار جهان اخبار آسیای شرقی صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای شرقی تصاویر | محفل شیعیان میانمار بهمناسبت ایام شهادت حضرت زهرا(س) ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۸ کد مطلب: 1748457 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حسینیه شهر تانگجی میانمار برگزار شد. ................. پایان پیام برچسبها ایام فاطمیه شیعیان میانمار شهادت حضرت زهرا(س) اخبار مرتبط عکس خبری | برگزاری مراسم سوگواری حضرت زهرا(س) در حسینیۀ حضرت عباس(ع) میانمار
