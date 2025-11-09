  1. صفحه اصلی
تصاویر | محفل شیعیان میانمار به‌مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا(س)

۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۸
کد مطلب: 1748457
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حسینیه شهر تانگ‌جی میانمار برگزار شد.

