به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی که صبح روز گذشته در هتل سنترال شهر یانگون میانمار برگزار شد، مؤسسه اسلامی الازهر میانمار از مجموعه‌ای از فعالان شیعه به‌دلیل تلاش‌های آنان در تقویت همزیستی دینی و فرهنگی تقدیر کرد. این مراسم به ابتکار و ریاست مفتی دکتر «مینت ثین»، رئیس و مدیر مؤسسه اسلامی الازهر میانمار، برگزار شد و هدف آن قدردانی از نقش فعالان دینی در گسترش محبت و تفاهم میان جوامع مسلمان بود.

در این برنامه، «جایزۀ برتری در توسعۀ اجتماعی و همزیستی» به یک فعال شیعه اعطا شد که طی سال‌های اخیر در تقویت روابط میان مذاهب اسلامی و ایجاد فضای گفت‌وگو و همکاری میان جوامع مختلف نقش‌آفرینی کرده است. برگزارکنندگان تأکید کردند که چنین ابتکاراتی برای تقویت وحدت در جامعه چندقومیتی و چندمذهبی میانمار ضروری است.

همچنین حجت‌الاسلام «حاجی معصوم علی» از مسجد مغول شیعه در یانگون، به نمایندگی از جامعه شیعه این کشور، جایزه ویژه مؤسسه الازهر را دریافت کرد. وی با قدردانی از این اقدام، بر ضرورت ادامه همکاری‌های دینی و فرهنگی میان مسلمانان و تلاش برای گسترش همزیستی مسالمت‌آمیز در میانمار تأکید کرد.

...........

پایان پیام