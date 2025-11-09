رونمایی پوستر مهرواره «به سوی نور» در گلستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «قاسم محمدی» امروز یکشنبه، 18 آبان 1404 در حاشیه رونمایی از پوستر «مهرواره به سوی نور» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در استان گلستان گفت: مقام معظم رهبری همواره تأکید دارند که با زبان هنر می‌توان به‌صورت شفاف‌تر و اثرگذارتر آموزه‌های دینی را در میان نسل نو ترویج کرد.

مدیر ستاد اقامه نماز گلستان افزود: در همین راستا، مهرواره به سوی نور با محوریت موضوعاتی همچون نماز و نیایش، آیات قرآن کریم، امر به معروف و نهی از منکر، غدیر و مهدویت، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد اقامه نماز و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی(عج) در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این مهرواره، بخش‌های متنوعی همچون تولید محتوا، موشن‌گرافی، پادکست، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی با موبایل، شعر، داستان و دل‌نوشته پیش‌بینی شده است تا هنرمندان جوان و نوجوان بتوانند از طریق خلاقیت‌های هنری خود مفاهیم دینی را بازتاب دهند.

محمدی با قدردانی از همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح استان و شهرستان‌ها، اظهارداشت: ارشاد اسلامی یکی از دستگاه‌های فعال و تأثیرگذار در شورای اقامه نماز است که در زمینه داوری، ارزیابی و پشتیبانی فعالیت‌ها، همواره همکاری ارزشمندی با ستاد اقامه نماز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت مجموعه‌های فرهنگی و حضور پرشور مردم، به‌ویژه نسل جوان، امسال شاهد برگزاری یک رخداد ماندگار دینی، فرهنگی، آموزشی و هنری در استان گلستان باشیم.

مهرواره «به سوی نور» با موضوع؛ نماز و نیایش(آیات قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، غدیر و مهدویت) در قالب تولید محتوا(موشن گرافی، پادکست، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی با موبایل، شعر، داستانک و دلنوشته) در دو رده سنی بخش کودک و نوجوان برگزار می شود.

