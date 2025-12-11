سید علی خمینی: آیت الله یزدی از جان و آبروی خویش برای انقلاب هزینه کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله محمد یزدی(ره)» پیش از ظهر امروز در مؤسسه عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه قم برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی «یادگار امام خمینی(ره)» در مراسم اختتامیه همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله محمد یزدی(ره)» ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان بخاطر اهتمام به این مساله مهم از خانواده آیت الله یزدی نیز بابت همکاری و تلاش و مجاهداتشان برای حفظ اندیشه این فقیه زمان شناس تشکر کرد.

سید علی خمینی در بخش بعدی سخنرانی خود گفت: درست است که انقلاب فراز و فرود زیادی داشته اما برخی اتفاقات را همگان مطلع اند ولی اگر جزئیات تبیین شود چه بسا بسیاری آگاه نباشند و حتی متعجب شوند که مگر ممکن است افراد اینگونه استقامت کرده باشند. برخی واقعا برای انقلاب هزینه کردند و برخی دیگر برای انقلاب و نظام اسلامی هزینه تراشی می کنند. آیت الله یزدی از کسانی بودند که از جان خود و آبروی خویش برای انقلاب هزینه کردند.

حجت الاسلام خمینی ادامه داد: زمانی از مقام معظم رهبری پرسیدم که شما فکر می کردید این انقلاب به پیروزی برسد ایشان فرمود من جزو خوش بین ها بودم و باور داشتم انقلاب به ثمر می نشیند اما نه با این سرعت.

وی گفت: باید بپذیریم برای تحقق انقلاب اسلامی افراد زیادی تلاش کردند تا این نهضت به ثمر نشست. در حال حاضر نیز این دسته از افراد کم نیستند و باید قدردان آنان باشیم.

این استاد حوزه در پایان گفت: مهمترین ویژگی آیت الله یزدی بحث مدیریت دقیق ایشان بود. ایشان خود مدیری مدبر بودند و برای این هدف نیز تنها ملک خود که خانه مسکونی خودشان بود را وقف این هدف نمودند . این خانه که الان مجتمع تربین مجتهد مدیر محمدیه شده است می تواند برکات زیادی برای انقلاب و نظام اسلامی باشد.

