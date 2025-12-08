عناصر مسلح یاسر ابوشباب تسلیم حماس شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی اعلام کردند که طی ۴۸ ساعت گذشته شماری از افراد مسلح وابسته به عناصر نظامی مخالف جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، بهطور داوطلبانه خود را به دستگاههای امنیتی حماس در نوار غزه تسلیم کردهاند.
این روند از روز جمعه شتاب بیشتری گرفته و بیشتر در مناطق رفح و خان یونس رخ داده است؛ مناطقی که محل فعالیت اصلی گروههای مسلحی بود که حمایت آشکار رژیم صهیونیستی را دریافت میکردند.
یک مسئول حماس به الجزیره گفت: تعدادی از عناصر این گروهها اخیراً خود را تسلیم کردهاند و پروندههای آنان در چارچوب قانون بررسی میشود. وی از باقیمانده افراد خواست فوراً خود را تسلیم کنند، زیرا «پایان راهی که در پیش گرفتهاند مشخص و سرنوشتشان محتوم است و باید پیش از آنکه دیر شود به آغوش ملت و جامعه خود بازگردند و از خیانت به وطن و نقض قانون و ارزشهای فلسطینی دست بردارند».
به گزارش قدس پرس از پایگاه امنیتی «المجد» نزدیک به حماس، یکی از فرماندهان امنیت مقاومت تأیید کرد که هشت نفر از اعضای نیروهای مورد حمایت رژیم صهیونیستی، خود را به نهادهای مسئول تحویل دادهاند. این اقدام پس از اعلام «فرصت توبه» دهروزه صورت گرفت.
این تحولات پس از آن رخ داد که حماس مهلت نهایی دهروزهای برای تحویل سلاح و تسلیم خود به اعضای این گروهها تعیین کرد. وزارت کشور غزه نیز اعلام کرده بود که پروندههای افراد تسلیمشده را بررسی و روند محاکمه آنان را تسهیل خواهد کرد و تأکید داشت که «چتر حمایتی رژیم صهیونیستی برای خائنان پایدار نخواهد بود».
وزارت داخلی همچنین تصریح کرد: «رژیم صهیونیستی نتوانست وحدت و انسجام ملت فلسطین را خدشهدار کند و گروههای تروریستی ساختهشده توسط اشغالگران برای ضربه زدن به جبهه داخلی، بدون پشتوانه مردمی باقی مانده و سرانجام نابود خواهند شد».
یکی از رهبران اتحاد عشایر در غزه نیز گفت: «عشایر بهشدت از نیروهای نظامی تحت حمایت اسرائیل نگران هستند و این گروهها هرچقدر هم اسرائیل تلاش کند، از بین خواهند رفت. هدف این گروهها کشف تونلها و تعقیب مجاهدان مقاومت بود؛ کاری که اشغالگران طی دو سال نتوانستند انجام دهند».
در همین حال، رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته اعلام کرد که یاسر ابوشباب، فرمانده یکی از این شبهنظامیان، توسط افراد ناشناس در شرق رفح کشته شد. جزئیات قتل او همچنان مبهم است و گزارشهای رسانههای اسرائیلی درباره نحوه و مکان کشته شدنش متناقض بوده است.
