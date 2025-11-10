به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان در نشستس در کابل گفت مذاکرات میان کابل و اسلام‌آباد به دلیل خواسته‌های غیرمنطقی طرف پاکستانی بدون نتیجه پایان یافته است.

متقی در نشست یکشنبه (۱۸ آبان) در پاسخ به ادعای پاکستان مبنی بر توقف مذاکرات ز سوی طالبان گفت «هیئت مذاکره‌کننده امارت اسلامی هیچ‌گاه از گفت‌وگو با پاکستان خودداری نکرده و همواره آماده تعامل بوده است.»

وی همچنین در واکنش به مهمترین مشکل پاکستان با طالبان، یعنی حضور و فعالیت اعضای تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) در افغانستان گفت: «اگر اعضای تی‌تی‌پی وارد خاک ما می‌شوند و سپس بازمی‌گردند، من هم حق دارم بپرسم چرا شما اجازه ورود آنان را می‌دهید؟»

وزیر خارجه طالبان در ادامه خاطرنشان ساخت که مشکلات امنیتی پاکستان تازه نیست و گروه تی‌تی‌پی بیش از ۲۵ سال است که در خاک این کشور فعالیت دارد.

وی هشدار داد در صورت هرگونه تجاوز به خاک افغانستان، مسئولیت کامل آن بر عهده مهاجم خواهد بود.

گفتنی است، طالبان در حالی حضور تی‌تی‌پی در افغانستان را همواره رد می‌کند که گروه نظارتی سازمان ملل متحد در گزارشی در ماه سپتامبر گفته بود که این گروه حدود ۶۰۰۰ جنگجو در افغانستان دارد.

