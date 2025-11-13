به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش اول این نوشته ، آداب بارانخواهی در مناطق مختلف آسیایی و ایران قبل از اسلام بررسی شد. در این بخش آداب بارانخواهی در ادیان الهی و مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.
در میان منابع تورات نیز مطالبی در مورد خشکسالی و نسبت آن با گناهان انسان بیان شده است، بهعنوان نمونه در «باب ۲۸ سفر تثنیه» درباره باران آمده است: «و اگر آواز یَهُوَه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر میفرمایم بجا آوری... آنگاه یَهُوَه خزینه نیکوی خود یعنی آسمان را برای تو خواهد گشود تا بارانِ زمین تو را در موسمش بباراند و تو را در جمیع اعمال دستت مبارک سازد و به امتهای بسیار قرض خواهی داد و تو قرض نخواهی گرفت... و اما اگر آواز یَهُوَه خدای خود را نشنوی... باران زمینت را گرد و غبار خواهد ساخت که از آسمان بر تو نازل شود تا هلاک شوی».
«عید سوکوت» در آیین یهودی از روز پانزدهم ماه هفتم آغاز شده و به مدت هفت روز ادامه دارد، سوکوت به معنای «سایهبان» است. از اعمال دو روز اول این عید، پس از پایان هفت روز جشن سوکوت، جشن جداگانهای در دو روز به نام جشن شِمینی عَصِرِت (SHEMINI ASERET) برگزار میشود که بهعنوان روزهای تعطیل مذهبی شناخته شده و از مراسمات قابل توجه روز اول آن، خواندن دعای باران است.
براساس منابع روایی اهلسنت و تشیع، در دوران پیامبر اکرم(ص) نماز باران توسط ایشان خوانده شده و در دوران حکومتهای مختلف نیز، در صورت بروز خشکسالی، نماز باران توسط حاکمان یا عالمان خوانده شده که نمونههایی از این نمازها در دوران حکومت خلیفه اول و حاکمان اموی و عباسی گزارش شده است که در بسیاری از این گزارشهای تاریخی، ائمه شیعه(ع) نقش بنیادین در آموزش آن داشته و در زمان مناسب نیز از این موضوع برای بیان حقانیت شیعه و تبیین جایگاه امامت استفاده میکردند.
در فقه اهلسنت، بارانخواهی، با برگزاری نماز باران انجام میشود و تقرییا همه فرقههای چهارگانه اهلسنت، با تفاوتهایی در نحوه اقامه این نماز، اصل نماز را سنت دانستهاند. برگزاری بهصورت جماعت، جهر در تلاوت و بلند خواندن سوره در نماز، بدون اذان و اقامه نماز باران، همراه بردن کودکان و پیران از موارد اجماعی میان اهلسنت است. اگرچه تفاوتهایی مانند نحوه تکبیرها، روز گرفتن سه روز قبل از نماز در میان فرقههای اهلسنت وجود دارد.
بر این اساس باید گفت که برگزاری نماز باران، در شیوههای مختلف آن، تقریبا در تمامی ادیان توحیدی وجود داشته و اسلام نیز با تکاملبخشی به این عبادت، آن را مورد تایید قرار داده است.
در بخشهای دیگر این نوشته، بارانخواهی در عقاید شیعی همچنین دعاهای باران نقل شده از ائمه معصومین(ع) در منابع روایی و شیعی معرفی میشوند.
