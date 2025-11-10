به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سرمای رو به افزایش لندن در ماه نوامبر، سازمان مردم‌نهاد و خیریه «این حسین کیست» اعلام کرد که برنامه‌های هفتگی توزیع غذا و ارائه نوشیدنی‌های گرم برای {نیازمندان} و مهمانان همیشگی‌شان اهمیت بیشتری یافته است. این اقدام، به ویژه در روزهای سرد، موجب دلگرمی و رضایت دریافت‌کنندگان کمک‌ها شده است.

سازمان «امام حسین کیست؟» یک سازمان مردم‌نهاد و غیردولتی بریتانیایی است که در سال ۲۰۱۲ در لندن با هدف معرفی شخصیت و ارزش‌های امام حسین (ع) به جهان تأسیس شد.

