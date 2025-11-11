به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «وحید اسکندری» روز دوشنبه، 19 آبان 1404 در گفت‌وگویی با اشاره به مذاکرات نهایی برای عقد قراردادهای اجرایی حج تمتع ۱۴۰۵ با شرکت‌های خدمات‌دهنده در عربستان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶۴ هزار نفر در کشور و بیش از ۴۷۰ نفر در استان گیلان فرآیند پیش‌ثبت‌نام حج تمتع را در سامانه «حج من» دنبال کرده‌اند.

وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با اسکان زائران، حمل‌ونقل، تغذیه، خدمات مشاعر مقدسه و سایر بخش‌های اجرایی در حال بررسی و نهایی شدن با شرکت‌های خدمات رسان سعودی است، افزود: فرآیند درخواست ویزای حج تمتع منوط به تکمیل و انعقاد نهایی این قراردادها می‌باشد.

اسکندری تصریح کرد: انتظار می‌رود با اهتمام و تعجیل متقاضیان در پیش‌ثبت‌نام، سایر برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای برگزاری حجی ایمن، روان و توأم با عزت و کرامت هرچه سریع‌تر نهایی شود.

وی تأکید کرد: هدف ما ارائه خدمات با کیفیت و متناسب با شأن زائران ایرانی است و جمع‌بندی قراردادهای اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد، که این امر مستلزم اقدام سریع متقاضیان در پیش‌ثبت‌نام است.

مدیریت حج و زیارت استان گیلان یادآور شد: متقاضیان می‌توانند جهت پیش‌ثبت‌نام به سامانه «حج من» به نشانی my.haj.ir مراجعه کنند.

