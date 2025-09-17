«شیشه عطر» روایتی از ایمان و شهادت نخستین شهید فاطمیون

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری حوزه علمیه خراسان، نشست معرفی کتاب «شیشه عطر» هم‌زمان با دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی برگزار شد.

شمیلا ترکی‌زبان، نویسنده این اثر، در سخنان خود از تجربه‌های شخصی، همذات‌پنداری مادرانه و پیوند عاطفی با مادر شهید رضا اسماعیلی سخن گفت و این عوامل را محرک اصلی نگارش کتاب دانست.

او توضیح داد که عنوان «شیشه عطر» نمادی از پیکر بی‌سر شهید رضا اسماعیلی است؛ پیکری که واپسین بوسه‌ها را ندید و همچون عطری بی‌در، وجودش در فضای ایمان و ایثار پراکنده شد.

به گفته نویسنده، تمامی روایت‌ها در این کتاب بدون اغراق و براساس واقعیات بازگو شده است.

ترکی‌زبان افزود: «من پسری هم‌سن شهید رضا داشتم که قرار بود به سوریه اعزام شود؛ اما به دلیل ایرانی بودن، اعزامش منتفی شد. این تجربه، درک لحظه‌های سخت شهادت را برایم دشوارتر کرد و همین ارتباط عاطفی باعث شد قلم من به سمت روایت زندگی این شهید برود.»

یکی از فصل‌های شاخص کتاب «شیشه عطر» با عنوان «قهرمان» به زندگی ورزشی شهید رضا اسماعیلی اختصاص یافته است. او جوانی ورزشکار، بدنساز و باانگیزه بود که مقام دوم استانی را به دست آورد. در جمع دوستانش گفته بود: «روزی عکسم را اینجا می‌زنند و پسرم بگوید این بابای من است، قهرمان من.» این آرزو اما در ابعادی بزرگ‌تر تحقق یافت؛ تصویر او نه تنها به عنوان قهرمان ورزشی، بلکه به عنوان مدافع حرم در جایگاهی جاودانه نقش بست.

ترکی‌زبان تأکید کرد: «ثبت و روایت زندگی شهدا تنها یک کار ادبی نیست، بلکه وظیفه‌ای فرهنگی و اعتقادی است. این روایت‌ها می‌توانند الگویی روشن برای نسل جوان باشند؛ نسلی که نیازمند چراغ‌هایی برای ادامه مسیر ایمان و مقاومت است.»

نویسنده «شیشه عطر» در پایان سخنان خود بیان داشت: «کسی که می‌خواهد از شهید بنویسد، باید توانایی هم‌دلی عمیق با خانواده او را داشته باشد. در این صورت است که روایت، صرفاً یک زندگی‌نامه نخواهد بود؛ بلکه تپشی از قلب ایمان را به خواننده منتقل خواهد کرد.»

او همچنین از علاقه‌مندان خواست با تهیه و مطالعه این کتاب، نظرات خود را برای تکمیل و گسترش مستندات آتی در اختیارش قرار دهند تا این مسیر فرهنگی ادامه یابد.

کتاب «شیشه عطر» تلاشی است برای ماندگار کردن یاد شهید رضا اسماعیلی، نخستین «ذبیح» تیپ فاطمیون، که از میدان ورزش تا میدان مقاومت، قهرمانی خود را به ثبت رساند.

