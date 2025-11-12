تأکید تولیت آستان قدس رضوی بر کشف و آموزش استعدادهای مناطق محروم توسط توسط دانشگاه امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ تولیت آستان قدس رضوی، در جمع دانشجویان منتخب دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) که در تالار شهدا حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمایت از نخبگان اقشار کمبرخوردار، عنوان کرد: در روستاها و مناطق محروم، نوجوانان و جوانانی وجود دارند که از استعداد و انگیزه فراوان برخوردارند، اما به دلیل محدودیتهای مالی و کمبود امکانات، امکان تحصیل مطلوب را نمییابند یا ناچار به ترک تحصیل میشوند.
وی افزود: این در حالی است که بسیاری از آنان دارای تواناییهای علمی و بالقوه ارزشمندی هستند که اگر مورد حمایت قرار گیرند، میتوانند آینده کشور را متحول سازند. باید تا حد امکان، این استعدادها را شناسایی و به مدارس و دانشگاه امام رضا(ع) جذب کرد. لااقل در استان خراسان باید تلاش کنیم دانشجویان و جوانان کم برخوردار بااستعداد، آیندهدار و توانمند را که در آینده میتوانند نقشی مؤثر در کشور ایفا کنند، جذب و حمایت کنیم. ما باور داریم حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، به عنوان عالم آل محمد(ص)، از ما چنین انتظاری دارند.
حجتالاسلام والمسلمین احمد مروی در ادامه سخنانش با اشاره به نقش محوری علم و معرفت در آموزههای دینی اظهار داشت: در تعالیم اسلامی، علمآموزی جایگاهی بسیار برجسته دارد؛ چنانکه نخستین آیات نازلشده بر پیامبر اکرم (ص)، دعوت به خواندن و آموختن بود.
وی افزود: جامعه صدر اسلام، از نظر فرهنگی و علمی در سطح بسیار ابتدایی قرار داشت و دوران جاهلیت را طی میکرد؛ در آن جامعه روابط انسانی بر پایه تعصب قبیلهای، خشونت، ناامنی و فقدان نظام آموزشی و فرهنگی استوار بود. با این حال، پیامبر اکرم(ص) با تکیه بر وحی و آموزههای الهی، با دعوت به توحید، اخلاق الهی و اهتمام به تعلیم و تربیت، از همان جامعه پراکنده، بنیانی برای یکی از بزرگترین تمدنهای تاریخ بشر ایجاد کرد.
تولیت آستان قدس رضوی خطاب به دانشجویان گفت: دانشگاه امام رضا(ع)، به برکت انتسابش به عالم آل محمد(ص)، باید در تمامی زمینهها پیشتاز باشد؛ از نظر علمی، پژوهشی و تربیتی نمونهای برای دیگران گردد.
گفتنی است دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) یکی از مراکز آموزش عالی وابسته به آستان قدس رضوی است.
این دانشگاه در طی بیش از دو دهه فعالیت علمی و آموزشی، با ایجاد فضایی علمی، فرهنگی و تربیتی در مقایسه با سایر دانشگاههای غیردولتی کشور، دانشگاهی پویا و در حال توسعه است و با کسب رتبۀ سطح یک در میان دانشگاه های غیردولتی و فعال در عرصه بینالمللی، توانسته به یک دانشگاه پیشرو و مرکزی برای پرورش استعدادهای جوانان مؤمن، متخصص و انقلابی در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور، تبدیل شود و مورد تحسین جامعه قرار گیرد.
در همین راستا، دانشگاه تلاش دارد به عنوان مرجعی الهام بخش در جهان اسلام، در افق تمدن سازی نوین اسلامی ـ ایرانی، نقش آفرین باشد. بهرهمندی از دو فضای آموزشی مستقل خواهران و برادران در مساحتی بالغ بر ۳۳۰۰۰ متر مربع؛ پذیرش دانشجو در بیش از ۶۰ رشته دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛ بهرهگیری از تخصص بیش از ۶۰ عضو هیأت علمی و ۵۰۰ استاد مدعو، این دانشگاه را به یکی از بزرگترین و مجهزترین دانشگاههای غیردولتی کشور تبدیل کرده است.
