خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) - ابنا: حال زمین و هوای این روزهای شهر و کشور ما خوب نیست، زمین تشنه است، هوا آلوده است، کشورمان از زمین و دریا و هوا آماج حملات فیزیکی و سایبری دشمن است. وقتی دیدند در عرصه ی نبرد موشکی حریف این ابرقدرت موشکی دنیا نمی شوند به مسیرهای دیگر روی آوردند. جنگ الکترونیکی که سالهاست درگیرش هستیم، جنگ سایبری و حالا هم جنگ آخرالزمانی بر سر آب. مرزهای کشور با اشعه های قوی احاطه شده و تحریم ابر شده ایم. حتی نزول باران رحمت را نیز بر این مردم حرام کرده اند.

دشمنان کمر همت به نابودی ایران بسته اند؛ اما نمی دانند ایرانیان در ناامیدانه ترین حالت ممکن باز هم امید دارند، چشمشان به آسمان و نزول رحمت الهی است، ایرانیان سرمایه ای بس عظیم دارند؛ اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، که در تمام ناخوشی ها و بن بست ها به داد این مردم رسیده اند.

اصلاً خداوند خودش ایشان را وسیله ی تقرب به درگاهش قرار داده است. خودش خواسته که ما به وسیله ی ایشان درخواست ها و حاجاتمان را به درگاهش ببریم. آنجا که می فرمایند: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسیلَةَ وَ جاهِدُوا فی سَبیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛ ای کسانی‌ که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید؛ و وسیله‌ای برای تقرّب به او بجویید؛ و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. (۱)

این توسل در احادیت و ادعیه برای درخواست حاجات متعدد دنیوی و اخروی نیز ذکر شده است. در زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم: «بِکُمْ یُنَزَّلُ الْغَیْث» یعنی: به سبب شما (اهل بیت) باران نازل می‌شود. این عبارت اشاره به مقام «وسیله» و «سببیت» اهل بیت (ع) در فیض الهی دارد. یعنی خداوند متعال، اهل بیت (ع) را وسیله‌ای برای نزول رحمت خود (مانند باران) قرار داده است.

در زیارت جامعه کبیره از امامان (ع) به عنوان کسانی یاد شده که خداوند عالم وجود را به برکت‌شان آغاز کرد و به آنان نیز به پایان خواهد رساند. به خاطر وجود مقدس امامان (ع) است که باران می‌بارد و به یمن وجود و برکتشان، خداوند آسمان را نگه می‌دارد و به وسیله آنان غم و اندوه زدوده شده و هر سختی و ناگواری برطرف می‌شود. چه ضمانتی بالاتر از ضمانت اهل بیت (ع) در درگاه احدیت جهت برآورده شدن خواسته های متوسلین!؟

حالا که با اسناد معتبر به ایشان ارجاع داده شده ایم باید با خلوص نیت و حضور قلب، به اهل بیت (ع) متوسل شویم و از ایشان بخواهید که در پیشگاه خداوند شفیع ما باشند.

بزرگان سفارش کرده اند که زمانی که بارش باران کم شد زیارت جامعه کبیره را بخوانید و هنگام رسیدن به عبارت «بِکُمْ یُنَزَّلُ الْغَیْث»، با تأمل و ایمان به این حقیقت توقف کنید و از خداوند بخواهید که به حق این کلمات، باران رحمت خود را نازل کند. می‌توانیم چنین بگوییم: «یا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّهِ، أَنْتُمْ سَبَبُ نُزُولِ الرَّحْمَهِ، اشْفَعُوا لَنَا عِنْدَ اللَّهِ لِیُنَزِّلَ عَلَیْنَا الْغَیْثَ» ای اهل بیت نبوت! شما سبب نزول رحمت هستید، نزد خدا برای ما شفاعت کنید تا باران را بر ما نازل کند.

پس از خواندن زیارت، دستان خود را به سوی آسمان بلند کنید و با توسل به اهل بیت (ع) چنین دعا کنید: «اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَسَّلُ إِلَیْکَ بِأَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّکَ، الَّذِینَ بِهِمْ تُنَزِّلُ الْغَیْثَ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْنَا الْغَیْثَ لِرَحْمَتِکَ وَ رِزْقِکَ» خدایا! من به اهل بیت پیامبرت متوسل می‌شوم، همان کسانی که به سبب آنان باران را نازل می‌کنی، از تو درخواست می‌کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و باران را برای رحمت و روزی‌ات بر ما نازل کنی.

پیش از دعا، توبه کرده و صدقه دهید تا زمینه‌ی استجابت فراهم شود. با ایمان به اجابت دعا، منتظر فرج و رحمت الهی باشید. همواره به یاد داشته باشید که اهل بیت (ع) «وسیله» فیض الهی هستند و درخواست باران تنها از خداوند است، اما با توسل به اولیای او. (۲)

با ایمان به مقام اهل بیت (ع) و با تکیه بر عبارت «بِکُمْ یُنَزَّلُ الْغَیْث»، می‌توانیم از خداوند درخواست باران کنیم. این عمل، تجلی توحید و اعتقاد به «سببیت» اولیای الهی در نظام آفرینش است.

خدایا باران را بر ما نازل کن و ما را از ناامیدان قرار مده.

زهرا صالحی فر، کارشناس ارشد قرآن و حدیث، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم

پاورقی

۱. سوره مائده، آیه ۳۵.

۲. ر. ک: کربلایی، جواد بن عباس، الأنوار الساطعة فی شرح الزیارة الجامعة، ج ۵، ص ۲۲۱ – ۲۲۴، دار الحدیث، قم، بی‌تا.