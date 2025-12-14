کشته شدن شش سرباز بنگلادشی در حمله پهپادی به پایگاه سازمان ملل در سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دست‌کم شش سرباز بنگلادشی در حمله پهپادی به پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در شهر کادوقلی، مرکز ایالت جنوب کردفان سودان، کشته شدند.

این حمله دیروز به وقوع پیوست و پایگاه لجستیکی وابسته به مأموریت موقت سازمان ملل را هدف قرار داد.

یونیسف اعلام کرد در این حمله شش سرباز کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند که همگی اهل بنگلادش بودند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این حمله را «هولناک» خواند و بار دیگر از طرف‌های درگیر در سودان خواست فوراً به جنگ پایان دهند.

محمد یونس، نخست‌وزیر بنگلادش، در بیانیه‌ای با ابراز «اندوه شدید» گفت: شمار قربانیان شش کشته و هشت زخمی است و از سازمان ملل خواست حمایت‌های فوری لازم را برای نیروهای بنگلادشی فراهم کند. او تأکید کرد دولتش در این شرایط دشوار کنار خانواده‌های قربانیان خواهد بود.

دولت سودان که حامی ارتش است، این حمله را به شدت محکوم کرد و نیروهای واکنش سریع را مسئول آن دانست.

شورای حاکمیتی سودان به ریاست ژنرال عبدالفتاح البرهان نیز این اقدام را نگران‌کننده توصیف کرد.

کادوقلی از یک سال و نیم پیش تحت محاصره نیروهای واکنش سریع قرار دارد و ماه گذشته وضعیت قحطی در این شهر اعلام شد.

ایالت وسیع کردفان که به کشاورزی و دامداری شهرت دارد، موقعیتی راهبردی برای جابه‌جایی و پشتیبانی واحدهای نظامی دارد و میان مناطق تحت کنترل ارتش در شمال، شرق، مرکز و دارفور واقع شده است.

