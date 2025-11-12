به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، روز سهشنبه ۲۰ آبان در کنفرانس بینالمجالس تأکید کرد که طالبان حاکم بر افغانستان باید بپذیرند صلح پایدار تنها با سرکوب کامل تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و دیگر گروههای تروریستی مستقر در خاک این کشور ممکن است.
شریف با ابراز تأسف گفت که گروههای مسلح همچنان امنیت افغانستان و منطقه را تهدید میکنند.
او به حمله ماه گذشته از خاک افغانستان به مواضع مرزی پاکستان اشاره کرد و افزود پاسخ نیروهای ما سریع و کوبنده بود و درس عبرتی ماندگار به مهاجمان داد.
نخستوزیر پاکستان در ادامه از میانجیگری قطر و ترکیه برای ایجاد صلح میان اسلامآباد و حکومت طالبان قدردانی کرد و اظهار داشت: افغانستان باثبات، شریان حیاتی توسعه و اتصال منطقهای است.
شریف در پایان تأکید کرد که با وجود دههها ناکامی در برقراری صلح، پاکستان امیدش را از دست نداده و برای همسایگی امن و آرام همچنان تلاش میکند.
