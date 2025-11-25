به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه جیو نیوز اعلام کرد اسلام‌آباد طالبان را نادیده می‌گیرد و از آنان هیچ انتظار مثبتی ندارد. وی گفت: «در حال حاضر هیچ حمله هوایی یا تلفات غیرنظامیان از سوی پاکستان رخ نداده است. ما تنها واکنش نشان می‌دهیم و تلافی می‌کنیم، اما هدف قرار دادن غیرنظامیان هرگز شیوه ما نیست. ما یک نیروی منظم هستیم و اصول رفتاری داریم؛ برخلاف طالبان که نه اصول دارند، نه سنت و نه چارچوب دینی.»

وی سپس افزود: «طالبان در ۲۰ سال گذشته جز بازپس‌گیری کابل چه دستاوردی داشته‌اند؟ امروز ما کاملاً آنها را نادیده می‌گیریم و هیچ امیدی به آنان نداریم.»

انتقاد از برداشت طالبان از شریعت مبنی بر انتقام‌گیری

وزیر دفاع پاکستان درباره ادعای طالبان مبنی بر انتقام‌گیری بر اساس قانون اسلام گفت: «طالبان افغانستان از چه قانون اسلامی پیروی می‌کنند که دهه‌ها در خانه همسایه بمانند و بعد خون بریزند؟ آیا این شریعت پیامبر اکرم است یا شریعتی که خود ساخته‌اند؟»

آصف در ادامه به روابط تجاری طالبان با هند اشاره کرد و گفت: «طالبان می‌توانند از هر مسیر که می‌خواهند با هند تجارت کنند؛ این مسئله برای پاکستان اهمیتی ندارد، زیرا این کالاها در نهایت وارد بازار ما می‌شوند.»

وی تهدیدهای طالبان را نیز «در حد سخن» توصیف کرده و گفت: «هیچ حماقتی بزرگتر از اعتماد به آنان نخواهد بود.»

تأکید بر نقش کشورهای منطقه در تلاش برای صلح

وزیر دفاع پاکستان با اشاره به تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش گفت: «خیرخواهان ما مانند ترکیه، ایران و قطر به‌دنبال صلح هستند، زیرا ثمره آن برای همه کشورها، از جمله مردم افغانستان، اشتغال و توسعه خواهد بود.»

به گفته وی، طالبان در نهایت افغانستان را نابود خواهند کرد و اوضاع به مرحله‌ای خواهد رسید که همسایگان مجبور به مداخله شوند: «این وضعیت دیر نخواهد پایید؛ در غیر این صورت طالبان منزوی خواهند شد و این انزوا در نهایت به فروپاشی آنان منجر می‌شود.»

پاسخ پاکستان به ادعاهای طالبان

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مدعی حمله‌های شبانه پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا شده بود. ستاد ارتش پاکستان این ادعاها را رد کرده است.

روابط اسلام‌آباد و طالبان طی ماه‌های اخیر تحت تأثیر فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و اختلافات مرزی تیره شده است. مذاکرات برای حل بحران‌های مرزی با میانجیگری ترکیه و قطر تاکنون بی‌نتیجه بوده و طالبان روابط تجاری با پاکستان را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

پاکستان تأکید کرده است بازگشت به صلح و ازسرگیری تجارت با افغانستان تنها زمانی ممکن است که طالبان حمایت از گروه‌های هراس‌افکن را پایان دهند و امنیت مرزها را تضمین کنند.

