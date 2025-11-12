مدرسه شمع با «مقاومت وحدت آفرین» به استقبال فاطمیه رفت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد جنتی محب، درباره دوره جدید مجموعه آموزشی مدرسه شمع ویژه ایام فاطمیه، با محوریت «مقاومت وحدت آفرین» گفت: این مجموعه متشکل از ۴ دوره آموزشی مستقل اما هم‌افزا است که هر یک از زاویه‌ای متفاوت به ابعاد معرفتی، اجتماعی، مهارتی و گفتمانی تبلیغ در ایام فاطمیه می‌پردازند. این دوره‌های آموزشی از تاریخ ۲۱ آبان‌ماه بر روی پایگاه اینترنتی مدرسه شمع قرار خواهد گرفت.

بنا به گفته مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی، هدف از تولید این مجموعه، توانمندسازی مبلغان برای تبلیغ مؤثر در ایام فاطمیه بوده و محور اصلی تمام دوره‌ها «مقاومت وحدت‌آفرین» است. این محتوا در سه سطح طرح مسئله و تبیین دغدغه مقاومت به عنوان خط گفتمانی، ارائه گزاره‌ها و ایده‌های کاربردی برای منبر و گفتار تبلیغی و آموزش مهارت‌های گفت‌وگو، ارتباط مردمی و تبلیغ اثربخش، طراحی شده است.

حجت‌الاسلام جنتی محب عناوین دوره‌های آموزشی مجموعه فاطمیه ۱۴۰۴ را «شکوه ایمان؛ الگوی فاطمیه برای نصرت دین خدا» با تدریس حجت‌الاسلام پناهیان، «ایستادگی؛ گزاره‌هایی برای سخن گفتن از مقاومت» با تدریس حجت‌الاسلام راجی، «بذر گفت‌وگو؛ حضور میان مردم با مهارت گفت‌وگو» با تدریس حجت‌الاسلام صالح‌پرور و «از غربال تا ظهور؛ چرا امیرالمؤمنین(ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام نکردند؟» با تدریس حجت‌الاسلام یوسفی معرفی کرد.

محمد جنتی محب اضافه کرد: مجموعاً ۳۱۰ دقیقه محتوای آموزشی در ۲۰ جلسه در این دوره از مدرسه شمع تولید و در اختیار مبلغان و علاقمندان در سراسر کشور قرار گرفته که از روز ۲۱ آبان ماه از طریق وبسایت شمع به نشانی lms.shabaketabligh.ir در دسترس عموم مخاطبان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است مدرسه شمع از هنگام شکل‌گیری تاکنون اقدام به تولیدمحتواهای آموزشی معارفی ویژه مبلغان سراسر کشور با حضور اساتید مبرز حوزه کرده که به صورت برخط در اختیار مبلغان، دانشجویان و علاقمندان در سراسر کشور قرار می‌گیرد.

