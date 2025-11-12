به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که برای شرکت در نهمین اجلاس جهانی صلح در اندونزی، به جاکارتا سفر کرده است، در توئیتی نوشت: سازمانهای بینالمللی که برای حفظ صلح جهانی تاسیس شدهاند، ناکارآمد شدهاند.
متن این توئیت به شرح زیر است:
ما در جهانی زندگی میکنیم که همه از صلح صحبت میکنند، اما آنچه در میدان میبینیم جنگ است.
سازمانهای بینالمللی که برای حفظ صلح جهانی تاسیس شدهاند، ناکارآمد شدهاند.
قدرتهای امپریالیستی و متجاوزان منافع خود را دنبال میکنند و خون بیگناهان را برای منافع خود میریزند.
