به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که برای شرکت در نهمین اجلاس جهانی صلح در اندونزی، به جاکارتا سفر کرده است، در توئیتی نوشت: سازمان‌های بین‌المللی که برای حفظ صلح جهانی تاسیس شده‌اند، ناکارآمد شده‌اند.

متن این توئیت به شرح زیر است:

ما در جهانی زندگی می‌کنیم که همه از صلح صحبت می‌کنند، اما آنچه در میدان می‌بینیم جنگ است.

سازمان‌های بین‌المللی که برای حفظ صلح جهانی تاسیس شده‌اند، ناکارآمد شده‌اند.

قدرت‌های امپریالیستی و متجاوزان منافع خود را دنبال می‌کنند و خون بی‌گناهان را برای منافع خود می‌ریزند.

