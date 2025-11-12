به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴) این شورا ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانیمقدم، اظهار داشت: امروز سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانیمقدم است که به همین مناسبت به عنوان روز ملی هوافضا نامیده شده است. درود میفرستیم به روح پاک این شهید عزیز و همکاران مؤمن او که برای امت اسلامی عزتآفرین شدند و از خداوند متعال مسئلت داریم همنشینی با اولیای الهی را اجر مجاهدت مخلصانهشان قرار دهد.
آیتالله جنتی گفت: سردار عالیقدر، دانشمند برجسته و پارسای بیادعا اوصافی بودند که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برای شهید طهرانیمقدم برشمردند و تلاش برای کسب این ویژگیها، نقشه راه جوان مؤمن انقلابی است.
وی اضافه کرد: شهید طهرانیمقدم در میدان عمل ثابت کرد اگر این فرموده امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام که میفرمایند «العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، ومَن لَم یَجِدهُ صیلَ عَلَیهِ» صحیح درک شود و مبنای حرکت علمی شود، حتماً اقتدار جامعه اسلامی را به دنبال خواهد داشت.
دبیر شورای نگهبان همچنین یادآور شد: لازم است یاد کنیم از سرداران شهید حاجیزاده و محمود باقری، فرماندهان شهید و سایر مجاهدان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود را مخاطبان فرمان مقام معظم رهبری در پیام تسلیت شهادت شهید طهرانیمقدم دانستند و با امید به تفضل دائم الهی و با یاری جستن از ارواح مطهر شهدا، در راه ارتقای توان دفاعی ایران اسلامی مجاهدت کردند و بارزترین نتیجه این مجاهدت مخلصانه، محافظت از کشور در برابر رژیم نامشروع صهیونیستی و حامیانش در جنگ ۱۲ روزه بود.
