رویترز: اسرائیل از غیرنظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع اطلاعاتی آمریکا فاش کردند که برخی از مسئولان اسرائیلی در سال گذشته درباره استفاده از فلسطینیها بهعنوان سپر انسانی در عملیات نظامی در نوار غزه گفتوگو کردهاند.
بر اساس گزارش منابع مطلع، ایالات متحده در سال گذشته اطلاعاتی جمعآوری کرده که نشان میدهد مسئولان اسرائیلی طرحی را بررسی کردهاند که بر اساس آن، فلسطینیها به داخل تونلهایی در غزه فرستاده شوند؛ تونلهایی که احتمال میرفت با مواد منفجره مینگذاری شده باشند.
مقامهای امنیتی که با خبرگزاری رویترز گفتوگو کردهاند و خواستار ناشناس ماندن بودند، اعلام کردند که این اطلاعات تحلیل شده و در هفتههای پایانی دولت جو بایدن، رئیسجمهور پیشین آمریکا، با کاخ سفید به اشتراک گذاشته شده است.
این منابع افزودند که این اطلاعات نگرانیهایی را در داخل دولت آمریکا درباره استفاده احتمالی ارتش اسرائیل از فلسطینیها بهعنوان سپر انسانی در عملیاتهای نظامی در غزه برانگیخته است؛ بهویژه اینکه آیا این اقدام با دستور رسمی فرماندهی نظامی اسرائیل صورت گرفته یا خیر.
دولت اسرائیل از اظهار نظر درباره اینکه آیا این موضوع را با طرف آمریکایی مطرح کرده یا نه، خودداری کرده است. در همین حال، وزارت دفاع اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که "استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی یا اجبار آنان به مشارکت در عملیات نظامی به هر شکل ممنوع است" و تأکید کرد که پلیس نظامی اسرائیل در حال بررسی اتهامات مربوط به مشارکت فلسطینیها در مأموریتهای نظامی است.
رویترز همچنین گزارش داده که دستگاههای اطلاعاتی آمریکا در ماههای پایانی سال ۲۰۲۴ اطلاعات بیشتری درباره گفتوگوهای داخلی اسرائیل پیرامون رفتار نظامیاش در غزه جمعآوری کردهاند. برخی از این اطلاعات شامل هشدارهایی از سوی وکلای اسرائیلی بوده که احتمال استفاده از شواهدی وجود دارد که ارتش اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم میکند.
پیشتر نیز شبکه الجزیره در تحقیقات خود فاش کرده بود که نظامیان رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه از غیرنظامیان فلسطینی، از جمله زنان و کودکان، بهعنوان سپر انسانی استفاده کردهاند.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما