به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم رونمایی از «سامانه هوشمند گفتوگو با تفاسیر قرآن» که توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) طراحی و اجرا شده است، حضرت آیتالله مکارم شیرازی ضمن ابراز خرسندی از توسعه فعالیتهای علمی حوزه علمیه در حوزه فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، تأکید کردند: «خوشحال هستم که این فناوری در خدمت تفسیر و علوم قرآنی قرار گرفته و توانسته بسیاری از مشکلات کاربران در زمینه مسائل تفسیری را برطرف کند.»
ایشان با اشاره به سخن امیرمؤمنان علی علیهالسلام در نهجالبلاغه مبنی بر اینکه «قرآن سرچشمههای علم است و روشنی دل در آن نهفته است» افزودند: «این کلام نشان میدهد قرآن منبع بیپایان علم و معرفت است و هر تحقیق و پژوهشی درباره آن بجاست و ارزشمند است.»
حضرت آیتالله مکارم شیرازی با تمجید از فعالیتهای پژوهشگران مرکز نور در حوزه تفسیر گفتند: «کارهای شما در واقع تفسیر عملی از کلام امیرمؤمنان علیهالسلام است. امروز حوزه علمیه نه تنها در بهرهگیری از هوش مصنوعی عقب نمانده بلکه در این عرصه پیشرو است.»
ایشان با اشاره به تجربه تألیف تفسیر نمونه افزودند: «زمانی که تفسیر نمونه را آغاز کردیم، برخی معتقد بودند تفسیر کاری علمی نیست، اما تلاش علما و فضلای جوان نشان داد قرآن منبع همه دانشهاست. هر چه بخواهیم در قرآن هست و اگر نیافتیم، ضعف از ماست نه از قرآن.»
آیتالله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اطلاعرسانی این دستاوردها تأکید کردند و خاطرنشان ساختند: «یکی از نیازهای مهم امروز، خبررسانی است. فعالیتهای ارزشمندی انجام میشود اما اطلاعرسانی محدودی دارد. رسانهها، صدا و سیما و خبرگزاریها باید این پیشرفتها را منتشر کنند تا سطح فعالیتهای حوزه در فناوریهای نوین برای عموم آشکار شود.»
در پایان، حضرت آیتالله مکارم شیرازی ضمن دعا برای توفیق بیشتر پژوهشگران گفتند: «شما در این مسیر وارد شدید و موفق بودهاید. انشاءالله این برنامهها ادامه یابد و در سایر علوم اسلامی نیز از هوش مصنوعی بهره گرفته شود. همانگونه که قرآن میفرماید: «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوّة»، امروز نیز در میدان فرهنگ باید مجهز به ابزار روز باشیم. خداوند به شما توفیق دهد و نور قرآن بر کارتان بیفزاید.»
