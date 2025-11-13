به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم یادبود بیست وپنجمین سالگرد شهید تازه مسلمان ادواردو (مهدی) آنیلی ساعت ده صبح روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.

بیست وپنجمین مراسم سالگرد شهادت ادواردو آنیلی تازه‌مسلمان ایتالیایی توسط انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی و همکاری مرکز توسعه فعالیت‌های قرآن و نهج البلاغه شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.

جمال طاهری مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی و موسسه رهیافتگان در توضیح این برنامه به خبرنگاران گفت: یکی از مهمانان برنامه امسال استاد عطاءالله قادری رئیس سابق فرقه ضالۀ بهاییت در غرب ایران و مهمان برنامه تلویزیونی محفل شبکه سه سیما است که تجربیات مشابهی با شهید ادواردو آنیلی دارد.

گفتنی است که ادواردو آنیلی پسر و تنها وارث جیووانی آنیلی صاحب کارخانه‌جات فیات و باشگاه یوونتوس بود که پس از مطالعه قرآن، مسلمان و با تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران شیعه شد. او به دلیل تغییر دین به اسلام شیعه، زندگی سختی را تجربه کرد، ولی دست از اعتقادات خود برنداشت تا آنکه در سال ۲۰۰۰ توسط لابی صهیونیست به شهادت رسید.

