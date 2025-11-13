به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین حسین انصاریان در مراسم ایام فاطمیه که در حسینیه همدانیهای تهران برگزار شد، با تفسیر آیاتی از قرآن کریم درباره حقیقت «کلمات الهی» گفت: پروردگار در دو آیه از قرآن، تمام موجودات عالم هستی را «کلمه» نامیده و تصریح کرده که شمار کلمات او را هیچکس جز خودش نمیداند.
وی در ادامه با قرائت آیه شریفه «وَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» اظهار داشت: اگر همه درختان زمین قلم شوند و دریا و هفت دریا چون آن مرکب، باز هم نوشتن کلمات خدا پایان نمییابد. یعنی همه مخلوقات از ابتدا تا قیامت، تجلی بخشی از کلمات الهیاند.
این مفسر قرآن درباره مفهوم «کلمه» گفت: کلمه زمانی معنا دارد که ترکیب حقیقی و درست داشته باشد؛ اگر صرفاً حروفی در کنار هم چیده شوند اما معنا ندهند، آن دیگر کلمه نیست. خداوند در قرآن درباره حضرت عیسی(ع) فرمود: إِنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ؛ یعنی عیسی، کلمه خداست.
وی افزود: امیرالمؤمنین علی(ع) نیز کلمةالله است و بیش از دویست معنا برای او ذکر شده است. همینطور حضرت صدیقه کبری(س) نیز مصداق کلمه الهی است که یکی از معانی وجودی ایشان، طهارت همهجانبه فکری، اخلاقی، قلبی و عملی است.
انصاریان تأکید کرد: هر انسان نیز یک کلمه از کلمات خداست، اما اگر در طول عمر خود آثاری از خود بروز ندهد که خدا آن را بخواهد، تنها یک معنا از او میماند و آن حیوانیت است. برای آنکه وجود ما معنا پیدا کند باید به دو منبع طهارت متصل شویم؛ دو منبعی که خداوند در قرآن معرفی کرده است: قرآن کریم و اهلبیت(ع). بدون اتصال به این دو، انسان در هیچ فرهنگی معنا نمییابد.
وی افزود: نود درصد مردم جهان ارزش این معارف را نمیدانند. شما که این حقایق را درک کردهاید، قدر بدانید و حفظ کنید؛ زیرا امروز برای نابودی انسان مؤمن هزاران ماهواره و میلیاردها تلفن همراه کار میکند. همه پشتوانه و نیروبخشی ما، همین دو منبع طهارتاند.
استاد انصاریان جایگاه قرآن را فراتر از هر حقیقتی در هستی دانست و گفت: قرآن بر بلندترین قله عالم قرار دارد؛ هیچ علمی، رحمتی یا حکمتی بالاتر از آن نیست. قرآن تجلی صفات خداست؛ همان صفاتی که در دعای جوشن کبیر آمدهاند. خداوند ۱۱۴ کتاب فرستاده و همه علوم ۱۱۳ کتاب پیشین را در قرآن گرد آورده است. امام حسین(ع) فرمودهاند هرکه قرآن را بخواند، گویی همه ۱۱۴ کتاب آسمانی را در دست دارد.
وی سپس به نقش قرآن در تحول انسان اشاره کرد و گفت: همین قرآن بود که نوجوانی زرتشتی به نام سلمان را از آلودگیهای اهریمنی نجات داد و به مقامی رساند که پیامبر(ص) فرمودند: سلمان منا اهلالبیت.
این مفسر قرآن کریم با اشاره به آیه تطهیر «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا» گفت: خداوند تمام طهارتهای فکری، اخلاقی، روحی و نفسی را در اهلبیت قرار داده است تا آن را در وجود انسانها جاری کنند. هدف نزول قرآن نیز جاری ساختن همین طهارت در وجود انسان، خانواده، جامعه و اقتصاد است. قرآن ربا را شیطانی میداند تا اقتصاد بشر را از آلودگی پاک کند؛ اهلبیت(ع) نیز آمدهاند تا همه ابعاد انسان را از آلودگیها تطهیر کنند.
وی تصریح کرد: قرآن و اهلبیت نسخههای الهی برای پاکسازی وجود انساناند. اگر قرآن را بخریم و در خانه بگذاریم اما ذهن، اخلاق و رفتار ما آلوده بماند، آن قرآن برایمان سودی ندارد. نسخه باید عملی شود تا ویروسهای معنوی از ما زدوده شوند.
حجتالاسلام انصاریان با اشاره به کتاب شریف «کافی» گفت: این کتاب در سه بخش اصول، فروع و روضه تنظیم شده است. بخش روضه آن گلستانی از روایات ناب است. کلینی نزدیک به ۱۷ هزار روایت در این کتاب جمعآوری کرده که نسخه پاککننده انسان از آلودگیهای روحی و معنوی است.
استاد اخلاق حوزه علمیه تأکید کرد: اگر نسخه قرآن و اهلبیت در وجود انسان جریان نیابد، وجود انسان بیمعنا میشود؛ اما اگر با این دو منبع طهارت پاک شود، زیباترین معنا را در عالم مییابد و به مقام بندگی خدا میرسد.
وی در ادامه با بیان حدیثی از پیامبر(ص) افزود: عبادت عاشقانه، بالاترین مرتبه محبت است. پیامبر فرمودند: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه. یعنی برترین مردم کسی است که به عبادت عشق میورزد و آن را در آغوش میگیرد.
انصاریان گفت: عبادت باید موجب آرامش شود؛ اگر از نماز و ذکر خدا آرامش نیامد، آن نماز واقعی نیست. آثار نماز آن است که انسان را از گناه دور و در سختیها آرام کند.
وی افزود: انسانی که خود را وقف عبادت خدا کند، آرامش حقیقی مییابد. آنکه آلودگیهایش را با طهارت قرآن و اهلبیت(ع) پاک کرده، در آرامش زندگی میکند و در مرگ نیز با آرامش محشور میشود.
استاد انصاریان در پایان خاطرنشان کرد: باید در دنیا با معنا زندگی کنیم و با معنا بمیریم؛ یعنی وقتی وارد قیامت میشویم، ما را عبد، صابر، زاهد و متقی ببینند. فرشتگان به چنین انسانی خوشآمد میگویند و سلام میکنند؛ زیرا او معنای صبر و عبادت است. همه موجودات کلمات خدا هستند و یکی از آنها انسان است. اما انسان تنها زمانی معنا پیدا میکند که به دو منبع طهارت، یعنی قرآن و اهلبیت(ع) متصل باشد؛ وگرنه اگر صد سال هم در دنیا زندگی کند، معنایی جز حیوانیت ندارد.
