به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با محکوم کردن شدید انفجار در دادگاه اسلامآباد، گفت: حکومت سرگرم حفظ قدرت خویش است، در حالیکه جان و مال مردم در امنیت نیست.
وی افزود: این جنگ قدرت، اساس و بنیان کشور را متزلزل کرده است. حکومت، مردم را در برابر تروریستها بیدفاع رها کرده و شهروندان در وضعیت ناامنی بهسر میبرند.
راجه ناصر خاطرنشان کرد: وقوع انفجار در نقطهای مهم از پایتخت، پرسشهای جدی درباره اولویتهای امنیتی دولت ایجاد کرده است.
وی خطاب به وزیر کشور پاکستان گفت: اگر از ظلم و فشار بر مردم بیگناه اندکی فراغت یابید، نگاهی هم به اسلامآباد بیندازید. هدف قرار دادن شهروندان بیگناه، اقدامی بزدلانه و بهشدت محکوم است.
وی همچنین اظهار داشت: نهادهای دولتی در تدوین راهبرد مؤثر برای مقابله با تروریسم ناکام بهنظر میرسند. لازم است نظام امنیت ملی کشور از نو بازسازی شود.
در پایان، رئیس مجلس وحدت مسلمین ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهدا و مجروحان حادثه، برای شکیبایی بازماندگان و بهبودی سریع آسیبدیدگان دعا کرد.
