به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری در اجلاسیه کارگروه‌های راهبردی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای استان فارس، کمیسیون مشترک اقتصادی میان این استان و منطقه سرخان‌دریا در کشور ازبکستان تشکیل شد.

به گفته حسینعلی امیری، استاندار فارس، این کمیسیون با مأموریت شناسایی نیازهای متقابل و توسعه برندهای مشترک صادراتی، توسط معاونان اقتصادی دو طرف هدایت خواهد شد.

امیری در اجلاسیه کارگروه‌های راهبردی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشورتی، توسعه متوازن و ارتقای شاخص‌های رفاه را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد.

وی با اشاره به سفر اخیر هیئت اقتصادی فارس به ازبکستان، اظهار کرد: در این سفر، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری در حوزه‌های کشاورزی، بهداشت، صنعت، انرژی و صادرات غیرنفتی شناسایی شد. این سفر با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی انجام شد و زمینه‌ساز توافقات مهمی در شهر تاشکند و ولایت سرخان‌دریا گردید.

استاندار فارس همچنین از دیدار با ۱۳ سفیر و ۵ وزیر کشورهای مختلف از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در جریان این مذاکرات، تفاهم‌هایی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه صادرات غیرنفتی حاصل شده است.

وی با اشاره به استقبال کشور ازبکستان از همکاری‌های اقتصادی با ایران، این کشور را یکی از مقاصد راهبردی برای توسعه صادرات استان فارس دانست و افزود: ازبکستان با اشتراکات فرهنگی و رشد اقتصادی چشمگیر، می‌تواند مکمل مناسبی برای بازارهای جنوبی و حوزه خلیج فارس باشد.

امیری در پایان با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی علمی، ظرفیت‌های داخلی و عزم مدیریتی در مسیر توسعه استان، اظهار کرد: دستیابی به رشد متوازن و افزایش رضایتمندی عمومی در گرو استمرار هم‌افزایی نهادها و پیگیری جدی توافقات اقتصادی خواهد بود.

