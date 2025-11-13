شیراز میزبان پیکرهای مطهر ۱۷ شهید دفاع مقدس در ایام فاطمیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، شیراز در ایام فاطمیه میزبان پیکرهای مطهر ۱۷ شهید دوران دفاع مقدس خواهد بود. این شهدا در قالب کاروان «شاهدان بصیر» از روز دوشنبه، ۲۶ آبان وارد این شهر میشوند و مراسم استقبال از آنان ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد.
آیینهای وداع و تشییع تا دوم آذر ادامه دارد و در روز سهشنبه، سوم آذر، مراسم تشییع با حضور گسترده مردم برگزار میشود. در پایان این مراسم، دو تن از شهدای گمنام در شهرکهای زیباشهر و والفجر به خاک سپرده خواهند شد.
آرش فرجزاده، قائممقام شهردار و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز، با اشاره به سابقه تاریخی این شهر در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، گفت: شیراز همواره مهد ایمان و اندیشه بوده و امروز با حضور پیکر شهدا، بار دیگر روح حماسه در آن دمیده میشود.
وی تأکید کرد: حضور شهدا در شهر صرفاً یک آیین نمادین نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت دینی و ملی در بطن مدیریت شهری است. شهدا به ما آموختهاند که پیشرفت بدون آرمان الهی بیمعناست.
فرجزاده با بیان اینکه خدمت در مسیر شهدا یعنی صداقت، تعهد و عمل بیمنت، افزود: مدیریت شهری شیراز بر پایه روحیه جهادی و خدمت صادقانه بنا شده و این مسیر برگرفته از مکتب شهیدان است.
او همچنین با اشاره به پیوند میان معنویت و مسئولیت اجتماعی در این رویداد، خاطرنشان کرد: شهرداری صرفاً نهادی خدماتی نیست، بلکه بخشی از جبهه فرهنگی جامعه است که با الهام از خون شهدا، در تلاش برای ساخت شهری مؤمنانه، آرام و عادلانه است.
فرجزاده در پایان گفت: شهدا چراغهای بیداریاند؛ حضور آنان در شهر نهتنها یاد گذشته، بلکه ترسیم آیندهای بر پایه ایمان، وحدت و خدمت خالصانه است.
