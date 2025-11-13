اقامه نماز طلب باران فردا ساعت ۸ صبح در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماز طلب باران به امامت آیتالله حسن منفرد، روز جمعه ۲۳ آبانماه رأس ساعت ۸ صبح در صحن امام هادی(ع) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) اقامه خواهد شد.
بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان مقدس، از عموم مومنین و خداجویان دعوت شده است با حضور در این مراسم معنوی، دست نیاز به درگاه الهی برداشته و برای نزول رحمت الهی و رفع خشکسالی دعا کنند.
اقامه نماز طلب باران از جمله آیینهای سنتی و مذهبی است که در طول سال در نقاط مختلف کشور برگزار میشود و هدف آن طلب رحمت الهی و برکت برای مردم است.
