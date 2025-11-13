مسابقات قرآنی مدهامتان دارای برکات فراوانی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به همراه محمدرضا علیزاده احمد آبادی معاون پشتیبانی، توسعه منابع و امور حقوقی و همچنین حمید نیلی معاون فرهنگی و هنری این ستاد با حضور در مسجد جامع همدان از روند برگزاری رشته‌های مختلف هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» در بخش برادران بازدید به عمل آورد.

وی با حضور در بخش های مختلف از جمله قرائت اذکار نماز، مکبری، قرائت، کتابت قرآن در جریان روند برپایی مرحله کشوری هفدهمین مسابقات قرآنی مدهامتان قرار گرفت.

مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در حاشیه این بازدید در گفت وگو با روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با بیان اینکه حضور گروه های قرآنی از سراسر جغرافیای ایران از دور و نزدیک و از مساجد و کانون‌های مساجد سراسر کشور در مسابقات «مدهامتان» روایتگر موفقیت در توسعه فرهنگ قرآنی در کشور است، اظهار کرد: این مسابقات فضای همدلی را بین فعالان قرآنی در رشته‌های متنوع در سطح کشور و البته استان همدان که میزبان است ایجاد کرد.

وی گفت: برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان از نظر محتوا برکت است و از نظر صورت‌بندی نیز دارای برکات فراوانی است که امیدواریم ثمره و برکات دائمی این مسابقات در موسسات قرآنی و کانون‌های مساجد استان همدان متبلور شود.

حجت و الاسلام والمسلمین ملانوری در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به ویژگی‌های مسجد تراز در سطح محله اظهار کرد: چنین مسجدی باید دارای توانمندی های مختلفی اعم از ارایه خدمات آموزشی، اجتماعی، مشاوره ای و فرهنگی و به ویژه قرآنی باشد؛ اساسا (مسجد پایگاه قرآن) از جمله وصف هایی است که مسجد یک محله باید دارا باشد.

مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: امیدواریم مسابقات قرآنی مدهامتان که امسال پایه برگزاری آن تیمی و گروهی بود منجر به مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت‌های قرآنی مساجد در گستره های متنوع شود.



