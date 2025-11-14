حل بحران مسکن بدون توجه به معیشت ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، عباس جهانبخش عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، در سلسله نشست‌های تخصصی «آمایش سرزمینی و گذر از چالش‌های مسکن و معیشت» که به همت مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) واحد شیراز در سالن شهید دستغیب حرم مطهر احمدبن‌موسی(ع) برگزار شد، با انتقاد از رویکرد برنامه‌ریزی‌های متمرکز در کشور، گفت: حل بحران مسکن بدون توجه به پیوند آن با مسئله معیشت امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه «طرح جامع سرزمین» به دلیل نگاه بخشی و فقدان عزم ملی هرگز اجرایی نشد، اظهار داشت: همچنان در دام مدیریت بحران‌محور گرفتاریم و برای حل چالش‌های کنونی باید به سمت مدیریت توسعه‌محور مبتنی بر آمایش سرزمینی حرکت کرد.

جهانبخش مهاجرت گسترده به کلانشهرها را از عوامل تشدیدکننده بحران مسکن دانست و افزود: تا زمانی که قطب‌های اشتغال و فعالیت اقتصادی در استان‌ها شکل نگیرد، فشار بر بازار مسکن کلانشهرها کاهش نمی‌یابد. تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای تنها از مسیر ایجاد فرصت‌های معیشتی در سراسر کشور ممکن است.

این استاد دانشگاه با ارائه نموداری درباره ارتباط تأمین مسکن و تسهیل‌گری ازدواج گفت: طبق برآوردها، طی ده سال آینده ۲۴ میلیون زوج در آستانه ازدواج قرار می‌گیرند و دولت باید برای تأمین مسکن این جمعیت ظرفیت‌سازی کند. به گفته وی، آمارها نشان می‌دهد میان تأمین مسکن و افزایش نرخ ازدواج رابطه مستقیم وجود دارد.

عضو ستاد راهبردی معماری و شهرسازی مراکز مدیریت حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به ضرورت تفکیک کاربری‌ها در آمایش سرزمینی، تصریح کرد: باید کاربری‌های صنعتی در قالب پروژه‌های یکپارچه تجمیع و بر اساس آن راهبری شهری تنظیم شود.

وی درباره مدیریت اقلیم شهری نیز گفت: بهتر است پروژه‌های فضای سبز بزرگ‌مقیاس به فضاهای سبز کوچک‌تر اما گسترده در سطح شهر تبدیل شود تا توزیع دما به صورت یکنواخت‌تری مدیریت شود؛ به‌گونه‌ای که در یک روز، اختلاف دمای ۲۰ درجه‌ای میان شرق و غرب شیراز ثبت شده است.

جهانبخش در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که یک روستا از منابع و مواد اولیه تهی می‌شود، ناگزیر نظام انبوه‌سازی و بازار متمرکز شکل می‌گیرد؛ در حالی که نگاه سرزمینی می‌تواند از چنین ناهماهنگی‌هایی جلوگیری کند.

