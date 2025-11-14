خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: روزهای جمعه با یاد و نام امام زمان علیه السلام آمیخته است و پایان هر هفته فرصتی برای اندیشه و عمل درباره موعود سعادت آفرین اسلام و ادیان است.

قرائت دعای ندبه در هر صبح جمعه تجدید عهدی با آرمان بزرگ اهل‌بیت(ع) است که قرآن و عترت نوید آن را داده‌اند. اشتغال جوامع به انواع تلاطمات و بحران‌ها و نیازهای روزمره در دوران کنونی عملا فرصت تأمل در مسائل اساسی و امر سعادت را گرفته است.

با آنکه تمام حرکت‌ها و خیزش‌ها و جنبش‌های بشری، برای دستیابی به سعادت پایدار صورت می‌پذیرد.

از زمانی که آفتاب از شرق طلوع کرده و روز سیاره زمین آغاز می‌شود تا زمانی که شب به غرب عالم می‌رسد، میلیاردها نفر از ساکنین کره خاکی برای رسیدن به سعادت و رفاه تلاش می‌کنند. این جنبش انسانی با وجود ضرورت و دستاوردهای غیرقابل انکار همزمان ابتلائات و فسادهایی در سراسر سیاره را رقم زده است که بحران اقلیمی و آب و هوایی تنها یک نمونه ملموس از آنها است که تمامی کشورها را به خود مشغول داشته است.

با وجود تولید و انباشت ثروت‌های فراوان توسط ملل مختلف، همچنان میلیون‌ها نفر در تمامی قاره‌ها با فقر دست به گریبان هستند. شکاف و فاصله کشورها از رفاه و توسعه در سطح بین‌المللی موجب شکل‌گیری مفاهیم شمال و جنوب جهانی شده است.

تنها در منطقه خاورمیانه که مرکز اسلام و ادیان جهان به شمار می‌رود علاوه بر فراگیری فقر در کشورها و مناطق پرجمعیت آن، جنگ‎‌های پی در پی موجب بی‌ثباتی در جوامع و باقی ماندن آثار مخرب فراوان گشته است. در آخرین مورد، جنگ غزه تبدیل به یک نسل‌کشی بی‌سابقه در قرن بیست و یکم گردید و نزدیک به دو میلیون نفر آواره و بی‌خانمان شدند و چندین شهر آباد در فلسطین غیر قابل سکونت شد! علاوه بر آنکه هزاران کودک و مرد و زن قربانی شدند و پیکر هزاران نفر هنوز زیر آوارهای ناشی از جنگ قرار دارد.جنگ و کشتار در سودان نمونه دیگری است و افق نجاتی برای آن متصور نیست.

پیش از اینها، جنگ خونین سوریه رخداد دیگری بود که بالغ بر یک دهه تمام کشورهای منطقه و حتی جهان اسلام را به خود مشغول داشته بود. این در حالی است که افغانستان و عراق همچنان از آثار یورش و لشگرکشی بزرگ ائتلاف نظامی غرب به منطقه در اوایل قرن جاری رهایی نیافته‌اند.

مسلمانان و مؤمنان به رسول خاتم(ص) شاید پررنج ترین مردمان کره خاکی باشند که به دلیل ایمان در معرض انواع فشارها و تهدیدها و ستم‌ها باشند گرچه تاریخ نشان داده پیروان ادیان هیچگاه از آزمون‌های دشوار و عرصه‌های سخت به دور نبوده‌اند. این در حالی است که مؤمنان به ادیان، بیش از دیگر انسانها در جستجوی سعادت هستند.

در این میان پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) که اقلیت جهان اسلام به شمار می‌روند وضعیت غیرقابل مقایسه‌ای در طول تاریخ تا به امروز داشته‌اند و عموما توسط دولت‌ها از سعادت محروم شده‌اند. شیعیان در مقیاس جهان اسلام از فشارها در امان نیستند. این مسئله در کشورهای مختلف دارای شدت و ضعف است اما برخورد با شیعیان عموما عادلانه و منصفانه نبوده است.

از شرق جهان اسلام در کشمیر هند، شیعیان همواره با برخوردهای امنیتی مواجه بوده‌اند.

در پاکستان شیعیان هیچگاه از قتل و ترور جریان‌های تکفیری در امان نیستند.

در افغانستان شیعیان با انواع محدودیت‌های سخت‌گیرانه مواجه‌اند.

در عراق که شیعه از آزادی عمل برخوردار است هنوز حقوق و اختیارات آنان مورد شماتت قرار می‌گیرد و حقد و کینه‌ نسبت به شیعیان پنهان نمی‌شود.

در کویت حسینیه‌ها از نصب حتی یک پرچم عزا محروم‌اند.

در بحرین موج بازداشت‌ها تمامی ندارد.

در عربستان خبر اعدام جوانان شیعه همچنان به گوش میرسد.

در آذربایجان با وجود اکثریت شیعه، هویت آنان به حاشیه رانده شده و محو می‌گردد بجای آن یهود مورد تکریم قرار می‌گیرد.

در سوریه شیعیان بصورت کامل سرکوب می‌شوند و هیچ تضمینی برای سلامت جانی آنها وجود ندارد.

شیعیان لبنان با وجود انسجام و قدرت و سلاح مقاومت و فداکاری بی‌نظیر برای مسئله اول جهان اسلام یعنی فلسطین و قدس، علاوه بر آنکه هدف آماج حملات روزانه ارتش صهیونی هستند توسط کشورهای اسلامی بدخواه، تضعیف و تحت فشار قرار می‌گیرند و حتی دولت لبنان از بازسازی خرابی‌های تجاوز دشمن به جنوب این کشور سر باز می‌زند.

ایران اسلامی به عنوان مرکز تشیع در جهان اسلام بیش از سه دهه است تحت سنگین‌ترین تحریم‌های دوران معاصر قرار دارد اما به اتکاء به فرهنگ مهدویت و انتظار که در ذهن و ضمیر ملت ایران ریشه دوانده، شکل دیگری از پایداری را رقم زده است و خود منادی سعادت در جهان اسلام و عالم بشری است.

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، بصورت کامل تحت تأثیر مفاهیم مهدویت و انتظار قرار داشت. امام خمینی(ره) در این رابطه تصریح می‌کنند که انتظار موعود، انتظار قدرت اسلام است و در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی، دستیابی به سعادت پایدار و فراگیر تنها با عدالت مهدوی ممکن است. این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب یافت و به یک اصل در ساختار نظام اسلامی ایران تبدیل گشت.

در این مسیر گرچه دولت‌های مختلف اسلامی مدعی ارائه نسخه‌های سعادت‌بخش برای جهان اسلام شده‌اند و الگوهایی از سعادت و رفاه و امنیت را عرضه کرده‌اند اما با مراجعه به افکار عمومی جهان اسلام مشاهده می‌شود این نسخه‌ها مورد اعتماد مسلمانان نیست.

کشورهای عربی خلیج فارس که در صدر کشورهای مرفه و سعادتمند مسلمان قرار دارند با وجود تأمین رفاه چشمگیر، فقر و خرابی را برای دیگر جوامع مسلمان برجای گذاشته‌اند.

شیعیان یمن سالها زیر بمباران و محاصره غذایی توسط کشورهای عربی خلیج فارس قرار گرفتند و حصر آنان همچنان ادامه دارد.

کشورهای اسلامی شرق آسیا با وجود بهره‌مندی از سعادت و رفاه نسبی، در امنیت و اقتصاد وابسته به آمریکا و غرب هستند و توان تأثیرگذاری مؤثر بر مناسبات جهان اسلام را ندارند و حتی اندونزی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان برای هم‌پیمانی با اسرائیل تلاش می‌کند!

وضعیت دولت‌ها و ملت‌های بزرگ و محوری مسلمان و چگونگی مواجه آنان با مهم‌ترین مسائل و آزمون‌های جهان اسلام نشان می‌دهد، جوامع پیرو اهل‌بیت(ع) با وجود محرومیت‌ها و محدودیت‌ها غیرقابل مقایسه با دیگر ملل اسلامی، سربلندی بیشتری را با اتصال به فرهنگ امید و انتظار موعود کسب کرده‌اند و الگوی آنان برای سعادت، آمیختگی کاملی با عدالت دارد. این در حالی است که سایر الگوهای رایج و عرضه شده در جهان اسلام غیر از آنکه ارتباطی با قرآن و عترت ندارد، خالی از عدالت و بلکه متجاوز به حقوق دیگران مسلمانان است.

در آزمون بزرگ و سرنوشت‌ساز غزه که در سطح جهانی آزمون بزرگ عدالت به شمار آمد، در حالی که تمامی کشورها و جوامع مسلمان نظاره‌گر بوده و انگیزه و توان و ایمانی برای اقدام نداشتند، شیعیان از ایران و لبنان و عراق و یمن و حتی سوریه برای حمایت از مردم غزه بر ضد اسرائیل وارد نبرد شدند و سعادت و رفاه خود را برای کاهش ظلم در غزه فدا کردند. آری مکتب اهل‌بیت(ع) بر اساس عقیده به مهدی موعود امم، از غنی‌ترین مفاهیم مرتبط با سعادت و عدالت برخوردار است که توانسته شیعیان را در آزمون‌ها و بحران‌های بزرگ پایدار و سربلند سازد.

این سخن به معنای نبود کاستی‌ و فساد و بی‌عدالتی در جوامع پیرو اهل‌بیت(ع) نیست. شیعیان نیز به مانند دیگر مسلمانان در عمل به مکتب خود دارای نقاط ضعف هستند اما همزمان به دلیل پایبندی به آرمان منجی که یگانه رهیافت جهت رسیدن به سعادت پایدار برای همه مسلمانان است؛ از امتیاز و منزلت والاتری برخورداراند

............

پایان پیام