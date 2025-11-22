به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشها از شمال سوریه حاکی است که حملات جنایتکارانه به خطوط و تیرهای انتقال برق بار دیگر موجب قطع گسترده برق در شهرهای شیعهنشین نبل و الزهرا شده است.
مرکز مستندسازی نقض حقوق شیعیان در سوریه با انتشار بیانیهای نسبت به تداوم این اختلالها هشدار داد و اعلام کرد که قطعیهای اخیر نتیجه حملات مستقیم باندهای جنایتکار به زیرساختهای حیاتی این دو شهر در استان حلب است؛ حملاتی که به گفته این مرکز، باعث خسارات قابلتوجه و اختلال طولانیمدت در خدماترسانی شده است.
در این بیانیه تأکید شده است که هدف قرار دادن زیرساختها «صرفاً یک حمله فنی» نیست، بلکه مستقیماً زندگی روزمره ساکنان را تحت تأثیر قرار میدهد و در شرایط سخت اقتصادی موجود، فشار بیشتری بر آنها وارد میکند. این مرکز این اقدامات را «جنایت علیه تأسیسات عمومی» توصیف کرده است؛ تأسیساتی که باید بدون تبعیض به همه شهروندان خدمترسانی کنند.
این نهاد همچنین خواستار مجموعهای از اقدامات فوری شد، از جمله:
مداخله سریع مقامات مسئول برای تعمیر خرابیها و بازگرداندن برق در کوتاهترین زمان؛
آغاز تحقیقات رسمی برای شناسایی و پاسخگو کردن عوامل حمله به شبکه برق؛
تقویت تدابیر حفاظتی برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی؛
و پایبندی نهادهای خدماتی و مقامات محلی به مسئولیتهای خود در تضمین ارائه مداوم خدمات اساسی.
در پایان، این مرکز یادآور شد که ساکنان نبل و الزهرا بخشی جداییناپذیر از بافت ملی سوریه هستند و باید بدون تهدید و هدف قرار گرفتن، به خدمات ضروری دسترسی داشته باشند.
.
...................
پایان پیام
نظر شما