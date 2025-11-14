به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئون چهاردهم، رهبر کلیسای کاتولیک که چندماهی است پس از درگذشت پاپ فرانسیس به این سمت انتخاب شد، قرار است روز یکشنبه ۱۶ نوامبر، همزمان با نهمین روز جهانی فقرا، با حدود ۱,۳۰۰ فرد بیبضاعت ناهار صرف کند. پیش از این دیدار، او ساعت ۱۰ صبح در چارچوب دیدار سال مقدس برای فقرا در کلیسای جامع سنپطرس آیین مذهبی برگزار میکند. به گزارش خبرگزاری وابسته به واتیکان انتظار میرود تا یکشنبه حدود ۱۰ هزار مسیحی از سراسر جهان، بهویژه افراد در شرایط دشوار و همچنین فعالان اجتماعی وابسته به ابتکارات کلیسایی، در این گردهمایی شرکت کنند.
پاپ فرانسیس (۲۰۱۳–۲۰۲۵) نیز در سالهای گذشته، از زمان بنیانگذاری «روز جهانی فقرا» در سال ۲۰۱۷، بارها در کنار نیازمندان غذا خورده بود. هدف او از این ابتکار، تشویق کلیسا به «خروج از خود» و مواجهه با فقر در تمام جلوههای گوناگون آن در جهان امروز عنوان شده بود.
گفتنی است پاپ لئون چهاردهم پیشتر در اواسط اوت، در کومونۀ کاستل گاندولفو در شهر رم با حدود ۱۰۰ مرد، زن و کودک نیازمند ناهار خورده بود.
ناهار این هفته نیازمندان با پاپ در سالن ملاقاتهای واتیکان برگزار میشود و پس از صرف غذا، به هر یک از میهمانان یک کولهپشتی شامل اقلام ضروری روزمره اهدا خواهد شد.
