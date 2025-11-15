به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد بین‌المللی عاشوراء همزمان با «هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص)» با همکاری مراکز دینی، علمی و فرهنگی، «همایش بین‌المللی امام حسین(ع) امتداد پیامبر عدالت و رحمت(ص)» را در عراق برگزار می کند.

متن کامل فراخوان این همایش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بنیاد بین‌المللی عاشوراء همزمان با «هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص)» و در چارچوب فعالیت‌های خود برای شناساندن امام حسین(ع) و انتقال ارزش‌های اسلامی و عاشورایی «همایش بین‌المللی امام حسین(ع) امتداد پیامبر عدالت و رحمت(ص)» را در عراق برگزار می کند. این کنفرانس با همکاری مراکز دینی، علمی و فرهنگی برگزار خواهد شد و نخبگان علمی و فرهنگی، آثار خود را در آن ارائه خواهند کرد.

نویسندگان، پژوهشگران، مبلّغان و فعالانی که تمایل به شرکت در این همایش دارند می‌توانند مقالات و نوشته‌های خود را در موضوعات پیشنهادی زیر (یا موضوعات مرتبط دیگر) به دبیرخانه آن ارسال نمایند:

1. تاریخ و سیره

– امام حسین(ع) و پیام‌های پیامبر اعظم(ص)

– امام حسین(ع) در سیره پیامبر اعظم(ص) از منابع اهل سنت

– امام حسین(ع) در سیره پیامبر اعظم(ص) از منابع شیعی

– امام حسین(ع) و عاشورا از دیدگاه فرقه‌های اهل سنت محب اهل بیت(ع)

– تأثیر قیام عاشورا در حفظ دین و سنت پیامبر(ص)

– شهادت‌طلبی و مبارزه با استکبار در سیره پیامبر اعظم(ص) و امام حسین(ع)

– رحمت و عدالت در سیره پیامبر اعظم(ص) و امام حسین(ع)

– عفو و گذشت در مکتب پیامبر(ص) و امام حسین(ع)

– زن در مکتب پیامبر(ص) و امام حسین(ع)

– حضرت زینب کبری(س) و «بُیوتٍ أذِنَ اللهُ أنْ تُرفَعَ وَیُذکَرَ فِیهَا اسْمُه»

– ارزش های اخلاقی در سیره پیامبر(ص) و امام حسین(ع)

2. تفسیر، کلام و فقـه

– پیامبر اعظم(ص) و امام حسین(ع) در قرآن کریم

– رهبری الهی در مسیر نبوت و امامت

– از نبوت تا امامت؛ وحدت هدف و تعدد رسالت‌ ها

– عدالت اجتماعی ازدیدگاه پیامبر(ص) و امام حسین(ع)

– مشروعیت برگزاری مراسم سوگواری برای امام حسین(ع) در فقه اهل سنت

– شبهات درباره قیام عاشوراء و پاسخ به آنها

3. بین الادیان

– مفاهیم مشترک بین مکتب عاشوراء و ادیان غیر از اسلام

– حضرت محمد(ص)، امام حسین(ع) و مبارزه آنها برای آزادی و عدالت از دیدگاه نخبگان غیر مسلمان

– نگاه نقادانه به دیدگاه‌های مستشرقان در مورد امام حسین(ع) و قیام عاشوراء

– پیامبر اکرم(ص) و امام حسین(ع) در عهدین

۴. مطالعات میدانی و گزارش‌ها

– تجربه‌نگاری یا مستندسازی تجربیات غیر شیعیان در راهپیمایی اربعین

– معرفی و آشنایی با مراکز عاشورایی در خارج از ایران

– گزارش و مستندسازی عزاداری غیر شیعیان و غیر مسلمانان برای امام حسین(ع) در نقاط مختلف جهان

– روش‌های انتقال مفاهیم عاشوراء به پیروان مذاهب مختلف اسلامی

– روش‌های انتقال مفاهیم عاشوراء به غیرمسلمانان

– زندگی و آثار عاشوراپژوهان غیر مسلمان

* تذکرات:

– مقالات و نوشته ها محدودیت زبانی ندارند.

– علاوه بر موضوعات پیشنهادی مذکور در محورها، نگارش در موضوعات دیگری که مرتبط با «پیوندهای پیامبر(ص) و امام حسین(ع)» باشد بلامانع است.

– نوشته‌ها به شکل فایل word به ایمیل بنیاد عاشوراء یا شماره مذکور در زیر (فقط از طریق اپلیکیشن ایـتا یا واتساپ) ارسال شود.

– آخرین مهلت ارسال آثار 30 آذر 1404 است.

– از صاحبان مقالات و گزارش‌هایی که برگزیده شوند برای شرکت در همایش در عراق، دعوت خواهد شد.

– همایش در ایام میلاد امام حسین علیه السلام (بهمن 1404) در بغداد برگزار خواهد گردید.

ارتباط با دبیرخانه همایش:

ایمیل: info@ashura-i-f.com

ایـتا و واتساپ: 9121512263-0098

