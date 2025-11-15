به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد بینالمللی عاشوراء همزمان با «هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص)» با همکاری مراکز دینی، علمی و فرهنگی، «همایش بینالمللی امام حسین(ع) امتداد پیامبر عدالت و رحمت(ص)» را در عراق برگزار می کند.
متن کامل فراخوان این همایش به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بنیاد بینالمللی عاشوراء همزمان با «هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص)» و در چارچوب فعالیتهای خود برای شناساندن امام حسین(ع) و انتقال ارزشهای اسلامی و عاشورایی «همایش بینالمللی امام حسین(ع) امتداد پیامبر عدالت و رحمت(ص)» را در عراق برگزار می کند. این کنفرانس با همکاری مراکز دینی، علمی و فرهنگی برگزار خواهد شد و نخبگان علمی و فرهنگی، آثار خود را در آن ارائه خواهند کرد.
نویسندگان، پژوهشگران، مبلّغان و فعالانی که تمایل به شرکت در این همایش دارند میتوانند مقالات و نوشتههای خود را در موضوعات پیشنهادی زیر (یا موضوعات مرتبط دیگر) به دبیرخانه آن ارسال نمایند:
1. تاریخ و سیره
– امام حسین(ع) و پیامهای پیامبر اعظم(ص)
– امام حسین(ع) در سیره پیامبر اعظم(ص) از منابع اهل سنت
– امام حسین(ع) در سیره پیامبر اعظم(ص) از منابع شیعی
– امام حسین(ع) و عاشورا از دیدگاه فرقههای اهل سنت محب اهل بیت(ع)
– تأثیر قیام عاشورا در حفظ دین و سنت پیامبر(ص)
– شهادتطلبی و مبارزه با استکبار در سیره پیامبر اعظم(ص) و امام حسین(ع)
– رحمت و عدالت در سیره پیامبر اعظم(ص) و امام حسین(ع)
– عفو و گذشت در مکتب پیامبر(ص) و امام حسین(ع)
– زن در مکتب پیامبر(ص) و امام حسین(ع)
– حضرت زینب کبری(س) و «بُیوتٍ أذِنَ اللهُ أنْ تُرفَعَ وَیُذکَرَ فِیهَا اسْمُه»
– ارزش های اخلاقی در سیره پیامبر(ص) و امام حسین(ع)
2. تفسیر، کلام و فقـه
– پیامبر اعظم(ص) و امام حسین(ع) در قرآن کریم
– رهبری الهی در مسیر نبوت و امامت
– از نبوت تا امامت؛ وحدت هدف و تعدد رسالت ها
– عدالت اجتماعی ازدیدگاه پیامبر(ص) و امام حسین(ع)
– مشروعیت برگزاری مراسم سوگواری برای امام حسین(ع) در فقه اهل سنت
– شبهات درباره قیام عاشوراء و پاسخ به آنها
3. بین الادیان
– مفاهیم مشترک بین مکتب عاشوراء و ادیان غیر از اسلام
– حضرت محمد(ص)، امام حسین(ع) و مبارزه آنها برای آزادی و عدالت از دیدگاه نخبگان غیر مسلمان
– نگاه نقادانه به دیدگاههای مستشرقان در مورد امام حسین(ع) و قیام عاشوراء
– پیامبر اکرم(ص) و امام حسین(ع) در عهدین
۴. مطالعات میدانی و گزارشها
– تجربهنگاری یا مستندسازی تجربیات غیر شیعیان در راهپیمایی اربعین
– معرفی و آشنایی با مراکز عاشورایی در خارج از ایران
– گزارش و مستندسازی عزاداری غیر شیعیان و غیر مسلمانان برای امام حسین(ع) در نقاط مختلف جهان
– روشهای انتقال مفاهیم عاشوراء به پیروان مذاهب مختلف اسلامی
– روشهای انتقال مفاهیم عاشوراء به غیرمسلمانان
– زندگی و آثار عاشوراپژوهان غیر مسلمان
* تذکرات:
– مقالات و نوشته ها محدودیت زبانی ندارند.
– علاوه بر موضوعات پیشنهادی مذکور در محورها، نگارش در موضوعات دیگری که مرتبط با «پیوندهای پیامبر(ص) و امام حسین(ع)» باشد بلامانع است.
– نوشتهها به شکل فایل word به ایمیل بنیاد عاشوراء یا شماره مذکور در زیر (فقط از طریق اپلیکیشن ایـتا یا واتساپ) ارسال شود.
– آخرین مهلت ارسال آثار 30 آذر 1404 است.
– از صاحبان مقالات و گزارشهایی که برگزیده شوند برای شرکت در همایش در عراق، دعوت خواهد شد.
– همایش در ایام میلاد امام حسین علیه السلام (بهمن 1404) در بغداد برگزار خواهد گردید.
ارتباط با دبیرخانه همایش:
ایمیل: info@ashura-i-f.com
ایـتا و واتساپ: 9121512263-0098
......................................
پایان پیام/ 167
نظر شما