به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حسن حسنزاده» شامگاه پنجشنبه، 22 آبان 1404 در دهمین سالگرد شهادت سید اسماعیل سیرتنیا شهید مدافع حرم در رشت، با اشاره به شخصیت جامع این شهید اظهار کرد: شهید سیرت نیا فردی دغدغهمند، ولایتمدار و عاشق مکتب امامین انقلاب و امام خامنهای عزیز بود.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ افزود: شهید سیرت نیا از مسیر انس با شهدا به مقام رفیع شهادت رسید؛ شهید سیرت نیا با شهدا مأنوس بود و همت بلند در خدمت به خانوادههای شهدا داشت.
وی با بیان اینکه شهید سیرتنیا دارای قدرت بالای ارتباطگیری و تشخیص شرایط بود، گفت: او در هر عرصهای که انقلاب نیازمند حضور بود حاضر میشد.
سردار حسنزاده، شهید سیرت نیا را علاوه علمداری جبهه فرهنگی و سردمدار جبهه انقلاب و مبارزه با جنگ ترکیبی عنوان کرد و گفت: شهید سیرت نیا در سال ۸۸ در تهران و در مأموریتهای فراوان، دغدغه مندی او ثابت شد و در جنگ با داعش با بصیرت و ایمان بالا حضور یافت.
وی تصریح کرد: شهید سیرتنیا افسر جنگ ترکیبی بود؛ یعنی توانست همزمان در عرصههای سخت و نرم، فرهنگی و نظامی، رسانهای و اجتماعی نقشآفرینی کند. این ویژگی باعث شد که او نهتنها در میدان نبرد، بلکه در جبهه فرهنگی نیز علمدار انقلاب اسلامی باشد.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به شجاعت، رشادت و روحیه حماسی شهید سیرت نیا گفت: شهید سیرت نیا پاسدار واقعی انقلاب اسلامی بود.
وی با بیان اینکه مسیر و راه شهدا بازخوانی میشود تا ما را در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی هدایت کنند، از اهمیت یادوارهها و بزرگداشتها گفت و اظهار کرد: این مراسمها فرهنگ مقاومت و پایداری را اعتلا بخشیده و با بهرهگیری از فرهنگ ایثار و شهادت، پیروزی را برای انقلاب اسلامی رقم میزنند.
سردار حسنزاده، با بیان اینکه دشمن در طول ۴۷ سال از هیچ کوششی علیه انقلاب اسلامی فروگذار نکرده است، گفت: روند رشد انقلاب اسلامی و قوی شدن آن شکست را بر استکبار تحمیل کرد.
وی با بیان اینکه عظیمترین پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه رقم خورد، افزود: آمریکا بیش از ۷ سال برای حمله مستقیم به ایران برنامهریزی داشت، اما عظمت انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا پایههای خود را مستحکم کرده است.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به نقش مردم در پیروزیهای انقلاب اظهار کرد: دشمن در تلاش بود با ترور فرماندهان و دانشمندان و موشکباران مراکز نظامی و انتظامی، ملت را مقابل جمهوری اسلامی قرار دهد و اغتشاش و آشوب ایجاد کند تا نظام را بیثبات سازد.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزی سنگین دشمن برای نابودی توان موشکی ایران ناکام ماند، افزود: دشمن با شهادت دانشمندان و فرماندهان نیز نتوانست عملیات مقابله را برهم زند.
سردار حسنزاده، با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب گفت: در این جنگ ۱۲ روزه قدرت جمهوری اسلامی و ملت ایران به جهانیان نشان داده شد.
وی با بیان اینکه دشمن پیش از ۲۴ ساعت شکست را احساس کرد گفت: انتصاب سریع فرماندهان و مدیریت جنگ بر دشمن ثابت شد که در برابر قدرت نیروهای مسلح و مردم ایران، دشمن ناتوان است.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به افزود: پدافند یکپارچه جهانی در برابر عظمت ملت ایران و قدرت نیروهای مسلح و هوافضا به زانو درآمد. این پیروزیها به برکت خون شهدا رقم خورده است.
وی گفت: اعلام میشود که ایران به مراتب قدرتمندتر و آمادهتر از روز اول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.
سردار حسنزاده، با اشاره به نقش ارزشمند مردم اظهار کرد: به برکت فعالیتهایی چون شهید سیرتنیا، مردم به درجه بصیرت و قدرت تشخیص رسیدند و توطئه دشمن را در اغتشاشات خنثی کردند
وی افزود: مردم تمامقد از ولایت، نظام، کشور و نیروهای مسلح دفاع کردند و پس از آتشبس یک هفتهای در مراسم شهدا با شکوه حاضر شدند. این نقش مردم ویژه است.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه جبهه مقاومت روزبهروز قدرتمندتر شده است، گفت: امروز در جمع شهدا باید بگوییم ما و شما با خدا عهد و پیمان میبندیم و بر آرمانهای شهدا پای عهد خود میایستیم.
