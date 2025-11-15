نمایشگاه هنرهای قرآنی ضحی در موزه امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه هنرهای قرآنی ضحی با موضوع امیدآفرینی با محوریت تدبر در سوره مبارکه ضحی به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و همکاری موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ گشایش خواهد یافت.

در این نمایشگاه ۳۲ اثر در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نقاشی خط، تایپو گرافی و صنایع دستی از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به نمایش درخواهد آمد.

یادآور می‌شود، پس از انتشار فراخوان این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ اثر به دبیر خانه این نمایشگاه ارسال شد که پس از داوری این آثار، ۳۲ اثر به بخش نمایشگاه راه پیدا کرد.

علاقه‌مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا تاریخ ۵ آذرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵، موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است، این نمایشگاه از برنامه های رویداد فرهنگی ـ هنری چهار فصل قرآنی می باشد، که در این طرح برای هر فصل سوره خاصی اختصاص یافته است و تمامی برنامه‌های اجرایی در این رویداد حول آن موضوع خواهد بود و مخاطبان آن نیز تمامی دانشجویان علاقه‌مند به موضوع هستند.

در این طرح، بخش‌های مختلفی از جمله برگزاری نشست‌های مختلف قرآنی، مسابقه کتابخوانی، جلسات تدبر در قرآن، فراخوان آثار هنری و آموزش‌های مختلف در حوزه مهارت‌های فردی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است تا ضمن آشنایی با موضوع فصل و ارتباط آن با قرآن، مجموعه‌ای از مهارت‌های فردی نیز در کنار این مفاهیم را هم آموزش ببیند.





