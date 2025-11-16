https://fa.abna24.com/xjThK۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۹ کد مطلب 1751001 اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره عکس خبری | برگزاری مجلس عزای شهادت حضرت زهرا(س) در لارکانه، پاکستان ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۹ کد مطلب: 1751001 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس عزاداری به مدت پنج روز، به مناسبت سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلامالله علیها) با حضور جمعی از شیعیان و محبین اهل بیت (ع) در شهر لارکانه پاکستان برگزار شد. برچسبها شیعیان پاکستان پاکستان لارکانه پاکستان شهادت حضرت زهرا(س) ایام فاطمیه اخبار مرتبط گزارش تصویری/ دیدار جمعی از فعالان فرهنگی ایالت سند پاکستان با مدیران خبرگزاری ابنا عکس خبری/ مراسم عزاداری ایام فاطمیه در شهر "کراچی" پاکستان عکس خبری/ نماز عید فطر در شهر سکردو عکس خبری/ مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در شهر جامشورو گزارش تصویری/ جشن عید سعید غدیر در شهر کراچی
