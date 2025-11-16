  1. صفحه اصلی
عکس خبری | برگزاری مجلس عزای شهادت حضرت زهرا(س) در لارکانه، پاکستان

۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۹
کد مطلب: 1751001
عکس خبری | برگزاری مجلس عزای شهادت حضرت زهرا(س) در لارکانه، پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس عزاداری به مدت پنج روز، به مناسبت سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله علیها) با حضور جمعی از شیعیان و محبین اهل بیت (ع) در شهر لارکانه پاکستان برگزار شد.

