عکس خبری | برگزاری مجلس عزای شهادت حضرت زهرا(س) در لارکانه، پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس عزاداری به مدت پنج روز، به مناسبت سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله علیها) با حضور جمعی از شیعیان و محبین اهل بیت (ع) در شهر لارکانه پاکستان برگزار شد.