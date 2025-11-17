دیدار تعدادی از روحانیون شیعه با اسقف اعظم جدید واشنگتن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از روحانیون شیعه با رابرت والتر مک‌الروی، کاردینال و اسقف اعظم جدید واشنگتن، دیدار کردند تا روابط میان مسلمانان و مسیحیان را تقویت کرده و گفت‌وگوی بین‌الادیانی را گسترش دهند. این نشست در فضایی صمیمی و محترمانه برگزار شد و بر همکاری در زمینه ارزش‌های اخلاقی مشترک، مسائل مهاجرت و هویت دینی نسل جوان تأکید شد.

روحانیون شیعه در این دیدار اظهار داشتند که گفت‌وگو می‌تواند ابزار مؤثری برای درک متقابل، صلح و عدالت جهانی باشد و بر اهمیت نقش رهبران دینی در کاهش تنش‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع چنددینی تأکید کردند. اسقف اعظم واشنگتن نیز ابراز امیدواری کرد که این ارتباط زمینه توسعه پروژه‌های مشترک فرهنگی و آموزشی میان مسلمانان و مسیحیان را فراهم کند.

این دیدار با استقبال رسانه‌های دینی بین‌المللی مواجه شد و به عنوان نمونه‌ای موفق از همکاری میان‌ادیانی معرفی گردید. کارشناسان آن را الگویی برای تقویت صلح و تفاهم میان ادیان مختلف در جوامع جهانی دانستند.

