به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «حسن امینی» امروز یکشنبه، 25 آبان 1404 در جلسه شورای اداری شهرستان که در فرمانداری رشت برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: هفته بسیج با شعار محوری «بسیج، مردم، اقتدار ملی» با عنوان «رمز پیروزی ما یا زهراست» برگزار خواهد شد.

وی به تعدادی از برنامه‌های هفته بسیج اشاره کرد و گفت: برپایی دعای ندبه در مهدیه رشت، حضور بزرگترین میقات صالحین در قالب ۲۲۰ حلقه تربیتی صالحین در نماز جمعه و … از جمله این برنامه‌ها است.

فرمانده سپاه شهرستان رشت از اجرای دو ویژه برنامه در روز شهادت حضرت زهرا (س) خبر داد و افزود: برپایی تجمع فاطمی ساعت ۸/۵ صبح با تشییع ۷ پیکر شهید در میدان شهدای ذهاب و پویش روضه‌های خانگی از جمله این برنامه‌ها است.

سرهنگ امینی تصریح کرد: تأمین امنیت محله محور، رزمایش بزرگ رضویون در قالب ۲۲۰۰ گشت به تعداد شهدای شهرستان رشت، دیدار با خانواده‌های معزز شهدای بسیج، اجرای طرح من مثل سلامی در راستای تجلیل از فعالان بسیجی در ادارات جزو برنامه‌های این هفته محسوب می‌شود.

وی به برگزاری نمایش آئینی «خیمه بانوی بی‌نشان» اشاره و عنوان کرد: دومین رویداد فرهنگی، تبلیغی خیمه بانوی بی‌نشان از ۲۸ آبان لغایت ۳ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت 20 در یادمان شهدای گمنام شهرک مهر رشت برگزار می‎شود.

فرمانده سپاه شهرستان رشت افزود: این نمایش همراه با بخش جنبی و غرفه‌های پذیرایی، هدایای فرهنگی و غرفه ویژه کودک که از ساعت 17 روزهای نمایش برپا می‌شود، همراه خواهد بود.

سرهنگ امینی خاطرنشان کرد: برگزاری یادواره شهدای سطح شهر با عنوان آبروی محله، پیاده‌روی جامعه کارگری در محل شهرک صنعتی سپیدرود، نهضت کتابخوانی با عنوان خط امین، برپایی محفل انس با قرآن از جمله برنامه‌های هفته بسیج محسوب می‌شود.

وی همچنین از افتتاح مسکن محرومین در رشت خبر داد و افزود: افتتاح پایگاه مقاومت از جمله برنامه‌های در دستور کار است.

