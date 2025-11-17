به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروهها و نیروهای فلسطینی با انتشار بیانیهای ضمن تأکید بر لزوم حفظ حاکمیت فلسطین بر نوار غزه، با هرگونه ترتیبات بینالمللی که حق مقاومت را نفی کند یا به دنبال خلع سلاح باشد، به شدت مخالفت کردند.
به گزارش الیوم السابع، گروههای فلسطینی با درخواست برای ایجاد سازوکارهای بینالمللی به منظور پاسخگو کردن اسرائیل در قبال نقضهای مستمر آن، از جمله گرسنه نگه داشتن مردم از طریق کنترل گذرگاهها و جلوگیری از ورود کمکها، بر رد هرگونه قیمومیت یا حضور نظامی خارجی و ایجاد پایگاههای بینالمللی در نوار غزه تاکید کردند و آن را خدشه و آسیب مستقیم به حاکمیت ملی فلسطین دانستند.
این گروهها تأکید کردند، مأموریت هر نیروی بینالمللی باید صرفاً به حفاظت از غیرنظامیان، تضمین ورود کمکها و ایجاد فاصله میان نیروهای درگیر محدود شود و این نیرو باید کاملاً تحت نظارت سازمان ملل باشد و با هماهنگی مؤسسات رسمی فلسطینی عمل کند.
گروههای مقاومت فلسطین در ادامه اعلام کردند: هرگونه بحث در مورد سلاح مقاومت یک موضوع صرفاً ملی است و باید در چارچوب یک روند سیاسی روشن که پایان اشغالگری را تضمین کند، مطرح شود ضمن آنکه ما بار دیگر بر مخالفت خود با هر بند مربوط به خلع سلاح غزه یا آسیب وارد کردن به حق ملت فلسطین در مقاومت تاکید می نماییم.
نیروهای فلسطینی نسبت به تبدیل کمکهای بشردوستانه به ابزار فشار سیاسی یا باجگیری هشدار دادند و خواستار آن شدند که تلاشهای بشردوستانه با احترام به حاکمیت فلسطین و به دور از هرگونه بهرهبرداری سیاسی صورت گیرد.
