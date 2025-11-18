به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیتههای مقاومت مردمی، که یکی از گروههای همپیمان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) محسوب میشود، اعلام کردند که نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی، یکی از فرماندهان محلی این گروه را در نزدیکی شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه، ترور کردند.
این کمیتهها تأکید کردند که وسیم عبدالهادی، از برجستهترین فرماندهان شاخه نظامی آنان، در این حمله به شهادت رسید؛ اقدامی که آن را «ترور بزدلانه و ناجوانمردانه» توصیف کردند.
به گفته این گروه، عبدالهادی نقش مهمی در توسعه توانمندیهای نظامی شاخه نظامی کمیتههای مقاومت مردمی ایفا کرده بود.
گفتنی است رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.
جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.
