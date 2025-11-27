به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ابراهیم الدراوی» کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در خصوص تلاش‌ها برای خلع سلاح مقاومت لبنان اظهار داشت: «حزب‌الله یک گروه لبنانی مشروع است که در انتخابات شرکت دارد و نمی‌توان آن را صرفاً یک گروه مسلح دانست.

وی که با شبکه روسیا الیوم گفت‌وگو می‌کرد افزود: حزب الله از سال‌ها پیش نقشی اساسی در حفاظت از مرزهای لبنان به‌ویژه در جنگ سال ۲۰۰۶،‌ ایفا کرده است.

کارشناس امور فلسطین و رژیم صهیونیستی با اشاره به بحث‌های اخیر درباره خلع سلاح حزب‌الله گفت: «هیچ‌کس قادر به خلع سلاح حزب‌الله نیست. تنها راه، ادغام سلاح‌های حزب‌الله در ساختار دولت لبنان است.

وی افزود: قاهره نیز در این زمینه تلاش‌هایی داشته و شاهد بودیم که «حسن محمود رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات عمومی مصر اخیرا" در این باره، موضع‌گیری کرده و وزیر خارجه مصر در لبنان حضور یافته است که نشان‌دهنده هماهنگی عربی در این موضوع است.»

الدراوی در ادامه گفت: «اسرائیل امروز ادعا می‌کند که توانایی مقابله با حزب‌الله را دارد، اما واقعیت این است که اسرائیل خود بزرگ‌ترین دارنده گروه‌های شبه‌نظامی و سازمان‌های مسلح تروریستی در جهان است.

وی افزود: کافی است که به تاریخ اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ توسط اسرائیل، نگاه کنیم تا ببینیم چگونه گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی اسرائیلی در منطقه فعالیت داشتند و تهدیدی برای جهان عرب و اسلامی، به‌ویژه کشورهای همسایه محسوب می‌شدند.

این کارشناس مصری در پایان تاکید کرد که نگاه کشورهای عربی به حزب‌الله و دیگر گروه‌های مقاومت، متفاوت از دیدگاه اسرائیل است و نباید با روایت اسرائیلی در این زمینه همراه شد.

پیشتر وزیر امور خارجه مصر روز چهارشنبه گفته بود که کشورش در تلاش برای کاهش تنش‌ها بین حزب الله و رژیم اسرائیل است.

«بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر، پس از دیدار با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان در بیروت گفت: ما نسبت به هرگونه تشدید تنش و امنیت و ثبات لبنان نگران هستیم.

وی افزود: ما تلاش زیادی می‌کنیم تا لبنان را از هرگونه خطر یا هرگونه تمایل تهاجمی علیه امنیت و ایمنی خود دور نگه داریم.

پس از امضای اعلامیه وقف درگیری‌ها در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (هفتم آذر ۱۴۰۳) میان لبنان و رژیم صهیونیستی، ایالات متحده آمریکا بلافاصله تحرکات گسترده‌ای را برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان آغاز کرد. این اقدامات در حالی انجام شد که تل‌آویو از همان روزهای نخست، بارها آتش‌بس را نقض کرد و حملات هوایی و توپخانه‌ای به مناطق جنوبی لبنان را از سر گرفت.

واشنگتن با استفاده از نفوذ خود در نهادهای مالی و دیپلماتیک، تلاش کرد بیروت را برای اجرای بندهایی از توافق که به «انحصار سلاح» تعبیر می‌شود، تحت فشار قرار دهد. این فشارها از مسیرهایی چون تهدید به قطع کمک‌های اقتصادی، تحریم مؤسسات مالی مرتبط با حزب‌الله و شرط‌گذاری در همکاری‌های بین‌المللی با دولت لبنان اعمال شد.

در سطح سیاسی نیز، آمریکا کوشید موضوع خلع سلاح حزب‌الله را به‌عنوان پیش‌شرط تثبیت آتش‌بس و بازسازی مناطق جنوبی مطرح کند؛ در حالی که هم‌زمان، رژیم صهیونیستی با تداوم تجاوزات و نقض حریم هوایی و زمینی لبنان، عملاً روح توافق را از بین برد.

تحلیلگران لبنانی و منطقه‌ای معتقدند که این فشارها بخشی از طرحی گسترده‌تر برای تضعیف محور مقاومت و تغییر موازنه بازدارندگی در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی است. به باور آنها، تا زمانی که رژیم صهیونیستی به نقض آتش‌بس ادامه دهد، هرگونه بحث درباره خلع سلاح حزب‌الله نه‌تنها غیرواقع‌بینانه بلکه در تضاد با حق طبیعی لبنان در دفاع از خود است.

