به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد که مقامات سعودی در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۳۲۲ نفر را اعدام کرده‌اند، که تقریباً معادل یک اعدام در هر روز است، روندی که در ادامه سیاست فزاینده اعدام‌هاست و به رکورد سال گذشته یعنی ۳۴۵ اعدام نزدیک می‌شود.

این آمار نشان می‌دهد که ریاض همچنان از اعدام به عنوان ابزاری برای ترساندن استفاده می‌کند، در حالی که شفافیت قضایی وجود ندارد و بسیاری از قربانیان حداقل استانداردهای عدالت و رویه‌های قانونی صحیح را نداشته‌اند.

افزایش اعدام‌ها نشانگر پافشاری مقامات سعودی بر سیاست‌های سرکوبگرانه است، به جای آنکه به اصلاحات واقعی در زمینه حقوق و آزادی‌ها روی بیاورند، امری که با خط مشی رسمی سعودی در تبلیغ تصویر «گشایش و اصلاحات» در تضاد است.

