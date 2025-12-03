  1. صفحه اصلی
انتقاد از موج اسلام‌هراسی در تگزاس

۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۲
کد مطلب: 1757324
یک رسانه محلی در تگزاس با انتقاد از سیاستمداران این ایالت نسبت به «تهدیدسازی از شریعت»، تأکید کرد که اسلام‌هراسیِ سیاسی با واقعیت زندگی مسلمانان در هیوستون همخوانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه محلی در تگزاس با انتقاد از موج فزاینده اسلام‌هراسی در میان برخی مقامات و سیاستمداران ایالتی نوشت که این جریان، بر پایه تصورات غلط شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و با واقعیت زندگی در هیوستون همخوانی ندارد.

در این گزارش آمده است که برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه تگزاس، از جمله گرگ ابوت، فرماندار این ایالت، «تهدید شریعت» را مطرح کرده و حتی توسعه‌ای مذهبی‌ـ‌فرهنگی در حومه شهر را «پایگاه شریعت» توصیف کرده‌اند. عده نیز مدعی «خیزش انقلاب اسلامی» در آمریکا و «وعده مبارزه با تهاجم اسلامی» را داده‌اند.

این رسانه با اشاره به اینکه فرماندار ابوت حتی شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR) را یک «سازمان تروریستی خارجی» اعلام کرده، تأکید می‌کند که این تصمیم بر پایه ادعاهای قدیمی و بی‌اساس گرفته شده و دفتر او نیز نتوانسته تعریف مشخصی از شریعت ارائه کند.

گزارش می‌نویسد این تصویرسازی‌های سیاسی ارتباطی با واقعیت زندگی مسلمانان در هیوستون ندارد و کسانی که چنین نگاه‌هایی دارند «بیش از حد در اینترنت مانده‌اند» و باید واقعیت میدانی را ببینند.

