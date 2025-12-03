به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه محلی در تگزاس با انتقاد از موج فزاینده اسلامهراسی در میان برخی مقامات و سیاستمداران ایالتی نوشت که این جریان، بر پایه تصورات غلط شبکههای اجتماعی شکل گرفته و با واقعیت زندگی در هیوستون همخوانی ندارد.
در این گزارش آمده است که برخی سیاستمداران جمهوریخواه تگزاس، از جمله گرگ ابوت، فرماندار این ایالت، «تهدید شریعت» را مطرح کرده و حتی توسعهای مذهبیـفرهنگی در حومه شهر را «پایگاه شریعت» توصیف کردهاند. عده نیز مدعی «خیزش انقلاب اسلامی» در آمریکا و «وعده مبارزه با تهاجم اسلامی» را دادهاند.
این رسانه با اشاره به اینکه فرماندار ابوت حتی شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR) را یک «سازمان تروریستی خارجی» اعلام کرده، تأکید میکند که این تصمیم بر پایه ادعاهای قدیمی و بیاساس گرفته شده و دفتر او نیز نتوانسته تعریف مشخصی از شریعت ارائه کند.
گزارش مینویسد این تصویرسازیهای سیاسی ارتباطی با واقعیت زندگی مسلمانان در هیوستون ندارد و کسانی که چنین نگاههایی دارند «بیش از حد در اینترنت ماندهاند» و باید واقعیت میدانی را ببینند.
**************
پایان پیام/ 345