  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

فوت ۴۵ زائر عمره هندی در تصادف وحشتناک جاده مدینه

۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۹
کد مطلب: 1751235
فوت ۴۵ زائر عمره هندی در تصادف وحشتناک جاده مدینه

یک اتوبوس ۴۶‌نفره حامل زائران حج عمره از حیدرآباد هند که پس از انجام مناسک عمره راهی مدینه می‌شدند، صبح امروز دوشنبه با یک تانکر دیزلی، تانکر حامل نفت، برخورد کرد و آتش گرفت. در پی این حادثه تمامی سرنشینان به جز یک نفر که نجات یافته، جان باختند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز دوشنبه یک اتوبوس حامل زائران عمره از شهر حیدرآباد هند در عربستان سعودی با حادثه‌ای شدید مواجه شد که بر اثر آن ۴۵ نفر جان باختند و تنها یک نفر نجات یافت. این گروه در حال سفر از مکه به مدینه بودند که اتوبوس حامل، حدود ۲۵ کیلومتر مانده به مدینه با یک تانکر حامل نفت برخورد کرد و آتش گرفت.

مقامات هندی اعلام کردند که ۵۴ نفر از حیدرآباد برای عمره به سمت جده حرکت کرده بودند که هشت نفر مسیر دیگری را انتخاب کردند و ۴۶ نفر سوار بر اتوبوس حادثه‌دیده بودند. بسیاری از زائران از محله‌های مرکزی و جنوبی حیدرآباد بودند و برخی از آن‌ها از طریق دو آژانس مسافرتی مختلف برای سفر عمره اقدام کرده بودند.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در پیام خود ضمن ابراز تأسف شدید، با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و خواستار رسیدگی فوری به مجروحان شد.

 این حادثه نگرانی‌ها درباره ایمنی سفرهای زمینی زائران در عربستان سعودی را افزایش داده و خانواده‌ها و جامعه حیدرآباد را در شوک فرو برده است.

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha