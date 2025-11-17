به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از طلاب و فضلای مدرسه عالی فقاهت آستان قدس رضوی در بازدیدی علمی از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در نشست همافزایی حضور یافتند.
در این نشست علمی، رئیس پژوهشگاه با تأکید بر اهمیت شیوههای نوین جذب و تربیت طلاب نخبه، تفاوت میان فقه تخصصی و فقه نظام را تبیین کرد و نیاز به قواعد جدید اصولی و منابع تازه در استنباط فقهی را مهمترین چالش این عرصه برشمرد.
آیتﷲ سید مجتبی نورمفیدی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، بر ضرورت تقویت ارتباط و تبادل علمی میان مراکز آموزشی فقه و پژوهشگاههای تخصصی تأکید کرد و ابتکارهای نوین در تربیت طلاب و نگاه تخصصی به فقه معاصر را یک نیاز اساسی دانست.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با اشاره به شیوههای جدید جذب و تربیت طلاب مستعد اظهار داشت: «اینکه طلاب نخبه از جهات مختلف ارزیابی میشوند و سپس در چند مرحله برای چنین مسئولیت و رسالتی گزینش میگردند، روشی نو و ارزشمند است که کمتر در مؤسسات مشابه دیده میشود».
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه، با اشاره به حلقههای علمی مدرسه عالی فقاهت، این رویکرد را « ورود جدی به عرصه فقه معاصر» ارزیابی کرد و افزود:« استخراج نظامات اجتماعی از متن فقه، خود نگاهی نو و معاصر است».
وی با بیان تفاوتهای میان «فقه تخصصی» و «فقه نظام» خاطرنشان کرد: «تخصصی شدن فقه لزوماً به معنای حکومتی شدن یا ورود به فقه نظام نیست؛ بلکه میتواند رویکردی علمی و مستقل برای پاسخگویی به نیازهای نوپدید باشد.»
آیتﷲ نورمفیدی همچنین نیاز فقه معاصر به قواعد جدید اصولی و منابع تازه در استنباط را مهمترین چالش این عرصه دانست و افزود:«ابزارهایی که موجب شکلگیری رویکردهای جدید در استنباط فقهی میشوند، بسیار اهمیت دارند؛ هرچند رسیدن به آنها زمانبر و دشوار است.»
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در پایان، این دیدار علمی را فرصتی برای تبادل نظر درباره آینده فقه معاصر و شیوههای نوین تربیت طلاب دانست و با طرح نکات کلیدی، بر ضرورت حرکت از آموزش صرفاً سنتی به سمت تربیت پژوهشگرانی با نگاه نظاممند، تخصصی و متناسب با نیازهای جامعه امروز تأکید کرد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر خاطرنشان ساخت که این مسیر نیازمند برنامهریزی دقیق، ابزارهای نوین و تلاش مستمر است تا بتواند پاسخگوی انتظارات نسل جدید حوزه و نیازهای روز جامعه باشد.
................
پایان پیام
نظر شما