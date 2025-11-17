به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آیین رزمایش اهدای جهیزیه و لوازم گرمایشی به مددجویان در اسلامشهر، که با مشارکت نهادهای مردمی و دولتی برگزار شد، مسئولان محلی به تشریح اقدامات حمایتی و راهبردهای کلان برای مقابله با فقر پرداختند.
تأکید بر مبانی اعتقادی و اقتصاد مردمی
محمدجواد فولادپور، رئیس بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها، در این مراسم، سلامت و استقلال کشور را مرهون پیروی از راه شهدا و توسل به اهل بیت (ع) دانست.
وی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش مردم و نهادهای انقلابی را کلید اصلی رفع فقر و پیشبرد اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: «اگر هر چیزی به دست مردم حل میشود، پس باید کارها را به مردم سپرد.»
وی در ادامه با تشریح عملکرد بنیاد تحت مدیریتش، این نهاد را نمادی از ظرفیتهای مردمی دانست که در تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و امدادرسانی به مستضعفین فعال است.
اقدامات عینی شورای شهر و شهرداری
مرتضی خانعلی، رئیس شورای شهر اسلامشهر، از اختصاص ردیف بودجه مشخص برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد و اعلام کرد: «در ماه گذشته، با هزینه کردن از این بودجه، تعداد زیادی از پدران بدهکار آزاد شدند.»
وی همچنین به برنامههای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: «با ارائه ابزار کار مانند چرخ خیاطی و برگزاری بازارچههای فصلی، به اشتغالزایی مستقیم برای این بانوان کمک میکنیم.» خانعلی از همکاری سازمانیافته با نهادهای تخصصی مانند کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تخصیص بودجه سال آینده، راهاندازی یک بازارچه دائمی برای این منظور محقق شود.
خدمات جامع کمیته امداد و چالش اشتغال بانوان
حسن محمدی مهینی، رئیس کمیته امداد اسلامشهر، نیز از ارائه خدمات مستمر به مددجویان خبر داد و گفت: «خدمات ما فراتر از کمکهای مقطعی است و شامل مستمری ماهانه، تسهیلات اشتغالزایی، بیمه و حمایتهای تحصیلی میشود. تسهیلات اشتغالزایی برای بیش از ۲۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش فراهم است.»
وی با اشاره به یک چالش اجتماعی افزود: «با وجود فراهم بودن تسهیلات، بسیاری از این بانوان به دلیل مسئولیت نگهداری از فرزندان و نیاز به امنیت روانی، تمایلی به ورود به بازار کار ندارند که این موضوع نیازمند راهکارهای حمایتی مضاعف است.»
شفافیت در شناسایی نیازمندان
رئیس کمیته امداد اسلامشهر در پایان، فرآیند شناسایی و ثبتنام نیازمندان را از طریق سامانه هوشمند «ساها» تشریح کرد و بر شفافیت و سهولت دسترسی خانوادههای نیازمند به خدمات تأکید نمود.
این مراسم، نشاندهنده عزم نهادهای مردمی و دولتی برای همکاری و همافزایی در مسیر کاهش فقر و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود. تأکید بر شفافیت، توانمندسازی پایدار و اولویت دادن به مشارکت مردمی، از نکات برجسته این رویداد به شمار میرود.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما